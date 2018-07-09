مقتل 20 “إرهابياً من داعش” داخل نفق في نينوى

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن مركز الإعلام الأمني، أمس الاثنين، عن العثور على 9 أنفاق لتنظيم “داعش” في نينوى، مشيرة الى تفجير اثنين من تلك الأنفاق أحدهما كان بداخله 20 “إرهابيا” تم قتلهم جميعا.

وقال المتحدث باسم المركز العميد يحيى رسول في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوى عثرت على 12 عبوة ناسفة و9 أنفاق أحدها مفخخ تم تدميره، ونفق آخر يحوي عناصر إرهابية تمت معالجته من قبل قوات التحالف وقتل 20 ارهابيا كانوا بداخله في منطقة بادوش”.

وأضاف رسول أن “القوات عثرت ايضا على 42 عبوة ناسفة في قرية السلام جرى تفجيرها موقعيا، وعلى 15 صاروخا نوع كاتيوشا محلي الصنع و 13 عبوة ناسفة محلية الصنع في منطقة بدنه الكبير تم تفجيرها موقعيا، وكما عثرت القوات على 8 عبوات ناسفة محلية الصنع في قرية الدوانش تم تفجيرها”.