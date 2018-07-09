  • الإثنين , 9 يوليو 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

مقتل 20 “إرهابياً من داعش” داخل نفق في نينوى

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مركز الإعلام الأمني، أمس الاثنين، عن العثور على 9 أنفاق لتنظيم “داعش” في نينوى، مشيرة الى تفجير اثنين من تلك الأنفاق أحدهما كان بداخله 20 “إرهابيا” تم قتلهم جميعا.
وقال المتحدث باسم المركز العميد يحيى رسول في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوى عثرت على 12 عبوة ناسفة و9 أنفاق أحدها مفخخ تم تدميره، ونفق آخر يحوي عناصر إرهابية تمت معالجته من قبل قوات التحالف وقتل 20 ارهابيا كانوا بداخله في منطقة بادوش”.
وأضاف رسول أن “القوات عثرت ايضا على 42 عبوة ناسفة في قرية السلام جرى تفجيرها موقعيا، وعلى 15 صاروخا نوع كاتيوشا محلي الصنع و 13 عبوة ناسفة محلية الصنع في منطقة بدنه الكبير تم تفجيرها موقعيا، وكما عثرت القوات على 8 عبوات ناسفة محلية الصنع في قرية الدوانش تم تفجيرها”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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