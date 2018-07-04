هدى سالم تسعى إلى الفوز بذهبي الدورة الآسيوية

الأثقال يختتم معسكراً أوليا ًفي أذربيجان تحضيراً لاندونيسيا

بغداد ـ الصباح الجديد:

اختتم منتخبنا الوطني برفع الأثقال معسكره التدريبي الخارجي الأول في أذربيجان أستعداداً للمشاركة في الدورة الاسيوية المقبلة بالنسخة الـ 18 التي تضيفها اندونيسيا للمدة من 18 آب ولغاية 2 أيلول المقبلين، وبحسب مدرب المنتخب النسوي برفع الأثقال فان الوفد سيعاود معسكرا تدريبياً ثانياً في اذربيجان ايضا لاكمال مسيرة الاعداد قبل التوجه إلى أندونيسيا.

واشار إلى ان المعسكر التدريبي الاول استمر لنحو شهر كامل باشراف اتحاد اللعبة ومتابعة اللجنة الاولمبية، مبينا ان وفد الاثقال في المعسكر كان برئاسة نائب رئيس الاتحاد المركزي لرفع الأثقال صالح محجمد كاظم، وضم المدربان محمد جواد لفئة الرجال بثمانية رباعين، والمتحدث مدربا لفئة النساء وضم الرباعة هدى سالم.

واوضح ان تدريبات المنتخب كانت مثالية جدا، فالاجواء كانت مريحة للوفد، واستفاد الجميع من الاقاقمة بفندق داخل المنطقة الرياضية التي تشهد تدريبات الوفود من شتى دول العالم، حيث كان المنتخب الوطني يعسكر هناك وايضا منتخبات السعودية وعمان والمنتخب المضيف اذربيجان نظراً لوجود مقومات الاعداد الصحيح.

وقال ان هدى استفادت من اجواء اذربيجان وكانت تتدرب بحرص وتؤدي الوحدات التدريبية بجد من أجل تحقيق الإنجاز في الدورة الآسيوية المقبلة، حيث ستكون هي الاولى في مسيرتها بالنسبة للدورات الاسيوية الكبرى، وسبق ان اشتركت في العديد من الاستحقاقات الكبيرة ايضا على صعيد العرب وآسيا والعالم والبطولات الاقليمية.

واشار إلى ان الرباعة البطلة هدى سالم، تتطلع بثقة إلى الفوز بالوسام الذهبي في منافسات رفع الأثقال للنساء في الدورة الاسيوية في اندونيسيا لتسجل الإنجاز العراقي المرتقب وهي جديرة بذلك بفضل ما تملكه من مؤهلات فنية عالية ومقدرة على تحقيق النجاح والوصول إلى معانقة الذهب.

واشار إلى اخر مشاركات خارجية للرباعة البطلة، شهدت تسجيلها لنتائج ايجابية، ففي بطولة آسيا بالبحرين احرزت 3 أوسمة ذهبية مطلع العام الحالي لفئة المتتقدمين، سبقتها مشاركة في بطولة شباب القارة اقيمت في النيبال وحصلت فيها على وسامين ذهبيين ووسام فضي.

المدرب عباس أحمد، قدم شكره إلى اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية للجهود الكبيرة والمتابعة الدؤوبة لمنتخبات العراق التي ستشارك في دورة الالعاب الاسيوية في اندونيسيا، كما قدم تقديره إلى اتحاد رفع الأثقال المركزي لما يقدمه من دعم كبير للمنتخب والعمل على تحضيره بالشكل الامثل أستعداداً لبطولة الدورة الاسيوية الثامنة عشرة التي ستقام في اندونيسيا ابتداء من يوم 18 آب المقبل، مشيراً إلى ان الدعم يسهم في تعزيز الجانب الفني للرباعين، بالتالي ترتفع أسهم العراق في حصدل أوسمة التفوق في المحفل القاري الكبير الذي سيشهد مشاركة خيرة ابطال رفع الأثقال من شتى دول آسيا.

ودعا احمد، وسائل الاعلام الى المتابعة الميدانية لتدريبات وتحضيرات المنتخبات التي ستمثل العراق في الدورة الاسيوية لتعزيز جدارتها والشد من عزيمة اللاعبين قبل الدخول في الاستحقاق القاري المهم الذي سينال اهتماماً كبيراً ليس فقط من قارة آسيا بل من جميع قارات العالم.