جنايات ذي قار: الإعدام والمؤبد لعدد من الإرهابيين

بغداد – الصباح الجديد

أصدرت محكمة جنايات ذي قار أربعة أحكام بالإعدام والسجن المؤبد لأربعة مدانين ثلاثة منهم وفقا لأحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب.

وذكر المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، إن “محكمة جنايات ذي قار قضت بالإعدام بحق احد الإرهابيين لقتله احد الأشخاص بتاريخ 1كانون الثاني 2007 بقرية الهرامشة في محافظة ديالى بدوافع إرهابية”.

واضاف بيرقدار، إن “حكما آخر بالإعدام شمل احد الإرهابيين بعد قيامه بجريمة قتل عام 2009 في مدينة الموصل وبدوافع إرهابية وانتمائه الى التنظيمات الإرهابية المسلحة”.

وبين، أن “المحكمة قضت أيضا حكما بالسجن المؤبد على احد الإرهابيين بعد قيامه بالاشتراك بجريمة خطف احد الأشخاص الذي لا يعرف مصيره حتى الآن في مدينة بعقوبة بتاريخ 15حزيران 2007 وبدوافع إرهابية”.

واشار الى ان المحكمة “قضت ايضا حكما بالسجن المؤبد على احد المدانين وذلك عن جريمة قتل بتاريخ 13كانون الاول 2013 في مدينة الناصرية/ منطقة الفجوة وفقا لأحكام المادة 406/1/أ من قانون العقوبات”.