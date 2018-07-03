الملف الأمني

سطو مسلح على منزل في حي أور شرقي بغداد * القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء في بابل

اعتقال خمسة مطلوبين للقضاء في ذي قار * الطيران يدمر 3 أنفاق إرهابية بالكامل في جبال مكحول

بغداد – سطو مسلح

أفاد مصدر أمني في الشرطة العراقية أمس الثلاثاء، بأن مجموعة مسلحة سرقت 7 ملايين دينار من امرأة تسكن في منطقة حي أور شرقي العاصمة بغداد .

وقال المصدر ان “مسلحين مجهولين قاموا بسرقة مبلغ قدره 7 ملايين دينار من امراة قرب منزلها في حي اور شرقي بغداد” ، مضيفا ان “ذلك جاء بعد مراقبة العصابة للمراة”، مشيرا الى ان الجهات الامنية فتحت تحقيقاً لمعرفة الجهة المنفذة”.

ديالى – عملية امنية

افاد مصدر امني في شرطة محافظة ديالى امس الثلاثاء ان قوة امنية نفذت عملية امنية لتفتيش بساتين العبارة والكبة شمال شرق مدينة بعقوبة.

وتأتي هذه العملية الامنية ضمن الخطط الموضوعة لتعقب خلايا عناصر عصابات داعش الارهابي وتأمينها.

بابل – عمليات دهم

كشف مصدر امني في مديرية شرطة بابل امس الثلاثاء عن القبض بعمليات دهم وتفتيش على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء بمواد قانونية متنوعة في عموم المحافظة.

وذكر المصدر ان مفارز مديرية الشرطة نفذت سلسلة عمليات تفتيش في اقضية ونواحي المحافظة، اسفرت عن القاء القبض على عدة متهمين استنادا استندت لمعلومات استخبارية دقيقة ومذكرات قبض قضائية، مشيرة الى قيامها بإحالة المتهمين الى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم.

صلاح الدين – قصف جوي

اعلن مصدر امني في شرطة محافظة صلاح الدين امس الثلاثاء ان طائرات أف 16 العراقية دمرت ثلاثة انفاق لعصابات داعش الارهابي بالكامل في جبال مكحول.

وذكر المصدر أنه “وبإشراف وتنسيق قيادة العمليات المشتركة، تمكنت استخبارات قيادة عمليات صلاح الدين من تزويد طائرات F16 العراقية بمعلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود 3 انفاق في جبال مكحول تستخدم من قبل عناصر داعش الإرهابية لاستهداف قطعاتنا بالهاونات” ، مشيرا الى ان “صقور الجو دكوا هذه الإنفاق بضربات، مؤكداً ان الضربات أدت الى تدميرها بالكامل .

الانبار – اشتباك مسلح

اعلنت قوات الحشد الشعبي امس الثلاثاء تدمير عجلة ملغمة وشفلا مصفحا لعناصر داعش باشتباك مسلح على الحدود العراقية – السورية.

وذكرت القوات في بيان لها ان “قوات اللواء الثامن والعشرين في الحشد الشعبي تمكنت من تمدمير عجلة مفخخة وشفلا مصفحا لعناصر داعش بسلاح الكورنيت على الحدود العراقية – السورية” ، مشيرة الى ان “عناصر التنظيم الاجرامي حاولوا التقرب بعجلتين قادمتين من الأراضي السورية بأتجاه الخط الدفاعي للحشد في قاطع عمليات تل صفوك على الحدود العراقية السورية”

ذي قار – اعتقال مطلوبين

اكد مصدر امني في شرطة محافظة ذي قار امس الثلاثاء، ان الاجهزة الامنية تمكنت من القبض على خمسة مطلوبين للقضاء خلال عملية امنية مفاجئة في المحافظة.

وقال المصدر إن “الاجهزة الامنية بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار نصبت سيطرات مفاجئة وسط المحافظة صباح يوم امس وانتهت باعتقال خمسة اشخاص مطلوبين للقضاء بينهم متهمين بجريمة تهديد بالقتل”، مشيرا الى ان “المتهمين المقبوض عليهم تمت احالتهم الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل”.

البصرة – اعتقال مهرب

اعلنت الهيئة العامة للكمارك امس الثلاثاء، القاء القبض على مسافر صيني بحوزتة مواد مخدرة في مطار البصرة.

وذكرت الهيئة في بيان لها ان ” كمرك مطار البصرة تمكن من القاء القبض على مسافر صيني الجنسية يعمل في احدى الشركات بحوزته حبوب مخدرة كان يروم ادخالها الى العراق عبر مطار البصرة”.

واضافت ان جميع الاجراءات القانونية اتخذت بحق المسافر وإحالته مع المواد المضبوطة الى القضاء