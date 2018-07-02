كريم جخيور

كلما رأيتك

أقول؛

هل رأيتم من قبل

قصيدة تمشي

قصيدة تضحك

قصيدة ترقص

و تطير

قصيدة تمطر

قصيدة ببنطال جينز

ونظارات شمسية

قصيدة تكتب نفسها

أيتها الأميرة الحلوة

فماذا تركت لنا

نحن الشعراء

حتى نكتبك

صورة

أريدها صورتك

رغم اني أعرف

أن الصور كثيرة

وهي بعدد النجوم

ولكنني أقضي الليل

أرقب واحدة

تنبض في خيالي

أريدها

حتى أتأكد أن خيالي

لا يكذب أبدا

وأريدها

حتى أرى

روح الله تلك التي

نفخها في طينتك

اريد ان اراها

كيف تتأنق وترقص

وكيف تضحك

وهي تأخذ صورة

ليأتلق الجمال

على كوكبنا الأرضي

بعد أن تكاثر عليه السواد