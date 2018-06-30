«النسيج والجلود» تسعى الى تطوير إنتاجها من البدلة والخوذة العسكرية

«الزوراء» تسوّق منتجاتها من الفلاتر الهوائية وسائل الأوكسجين

بغداد – الصباح الجديد:

اكدت الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن جهودها ومساعيها الحثيثة لتطوير وتعزيز امكانياتها وقدراتها التصنيعية لانتاج البدلة والخوذة العسكرية.

وافصح مدير عام الشركة المهندس احمد نجم الكعبي في تصريحات صحفية عن الانتهاء من تأهيل القاعة الخاصة بانتاج البدلة العسكرية في معمل الكوفة التابع الى مصنع الجلدية واكمال نصب وتشغيل مكائن صبغ وتحويف الخوذة العسكرية المضادة للرصاص من مناشئ عالمية رصينة ومن موارد الشركة الذاتية ، مؤكدا ان هذه الاعمال والانجازات ستسهم في تعزيز الطاقات الانتاجية والعوائد المالية للشركة الى جانب تغطية احتياجات الوزارات والمؤسسات الامنية من شتى المنتجات العسكرية.

يشار الى ان الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود سبق ان اتفقت مع وزارة الداخلية على وضع آليات مشتركة لتسويق منتجاتها ذات الطابع العسكري مثل البدلة العسكرية والقمصلة العسكرية وحذاء الخدمة البسطال والدرع والخوذة والبيرية والنطاق والملابس الداخلية والجواريب والبلوز الجيرسي وكيس التجهيزات والبانجو المطري والحقيبة والدوشك والمخدة والبطانية والخيمة العسكرية ) .

على صعيد اخر اعلنت شركة الزوراء العامة احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن تسويق منتجاتها من الفلاتر الهوائية المخروطية والاسطوانية وسائل الاوكسجين وتنفيذ اعمال متنوعة لصالح مؤسسات الدولة .

وقال مدير عام الشركة جاسب عبدالزهرة ياسين بأن شركته قامت بتجهيز الشركة العامة لصناعة الاسمدة الجنوبية في محافظة البصرة بــ (200) فلتر هواء مخروطي و(200) فلتر هواء اسطواني وتجهيز سائل الاوكسجين لكل من مستشفى الكرخ للولادة بـ(3000) لتر ومستشفى ابن البيطار بــ(2500) لتر ، مضيفا بأن الشركة انجزت وبموجب عقدها المبرم مع شركة الواحة الصينية اعمال تأهيل محرك كهربائي جهد عالي قدرة (1000) كي في وجهد تشغيل (11) كي في لصالح شركة نفط الوسط /حقل الاحدب فيما قامت بنصب منظومة غسل خلايا الطاقة الشمسية تنفيذا للعقد المبرم مع المديرية العامة لتوزيع كهرباء الكرخ والقاضي ببناء منظومة كهروضوئية سعة (1) ميكاواط باستعمال الخلايا الشمسية.

يذكر ان شركة الزوراء العامة سبق وان ابرمت عقدا مع محافظة بغداد لتجهيزها بـ( 350) محولة نوع سيمنس وقد قامت بتجهيز الدفعة الاولى من هذه المحولات والبالغة ( 50) محولة وانها ستقوم بتجهيز الكمية المتبقية ضمن مدة العقد البالغة ( 120) يوما .

من جهة اخرى زار وفد فني متخصص من مركز الطراز للبحوث النسيجية والجلدية معمل الدباغة في الزعفرانية التابع للشركة العامة لصناعة النسيج والجلود للاطلاع على مراحل وعمليات دباغة الجلود والمواد المضافة لها وتحديد المشكلات والمعوقات التي تعرقل مراحل عمليات الدباغة وامكانية تذليلها من خلال البحوث والدراسات العلمية لتقديم افضل مايمكن من المنتج المحلي

كما جرى خلال الزيارة طرح بحث استعمال انزيم البروتيز لزيادة ليونة الجلود خلال مراحل الدباغة المقدم من قبل الباحثة نغم سوادي رئيسة الفريق البحثي في مركز الطراز للبحوث النسيجية والجلدية.

يذكر ان مركز الطراز للبحوث النسيجية والجلدية يتولى مهمة اجراء الدراسات والبحوث في مجال الصناعات النسيجية والجلدية وموادها الاولية وايجاد البدائل المناسبة لها وتطوير المسالك التكنولوجيا لهذه الصناعة ووضع تصاميم حديثة في تصنيع المنسوجات.

النسيج والجلود تسعى الى تطوير إنتاجها من البدلة والخوذة العسكرية