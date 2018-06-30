التجارة تبحث المنحة الصينية للحبوب وفق المواصفات العراقية

في الأسبوع لمقابلات موظفي الغذائية

بغداد – الصباح الجديد:

بحث وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية المهندس هيثم جميل الخشالي مع مستشار السفارة الصينية بن جافينز والملحق التجاري الصيني في العراق المنحة الصينية الخاصة بالحبوب وبما يتوافق مع المواصفات العراقية المعتمدة اضافة الى استعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق والصين .

واكد وكيل الوزارة انه جرى خلال الاجتماع طرح ومناقشة المواصفة العراقية الخاصة بالحبوب والمتطلبات والاجراءات التي تعمل بها الوزارة مع الوفد الصيني لكي يتفق على صيغة نهائية للمنحة الصينية وبما يحقق المصالح المشتركة لكليهما .

واضاف وكيل الوزارة انه تناول اهمية العلاقات وتطويرها بين العراق والصين اضافة الى الاستفادة من الخبرات الصينية لتطوير عمل الوزارة وتشكيلاتها ، داعيا الجانب الصيني للدخول في المشاريع الاستثمارية داخل العراق والمشاركة الفاعلة في دورة معرض بغداد الدولي المقبلة .

من جانبه اكد المستشار الصيني بن جافينز على حرص حكومة بلاده على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الصين واستعدادهم لنقل خبراتهم لمساعدة الوزارة في تاهيل وتطوير شركاتها ودوائرها ،

مشيرا ان المواصفة العراقية الخاصة بالحبوب التي نوقشت خلال اللقاء لغرض دراسة المنحة الصينية من كل جوانبها لتكون ضمن بنود الصيغة النهائية المؤمل منحها لوزارة التجارة وبما يحقق التوافق بين مصلحة الجانبين .

على صعيد آخر، اعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة، تحديد يومي الثلاثاء والخميس من كل اسبوع لمقابلات الموظفين للاستماع الى شكاواهم وحلها مباشرة .

واوضح مدير عام الشركة المهندس قاسم حمود ان يوم الثلاثاء خصص لمقابلات موظفي فروع الشركة في المحافظات ويوم الخميس لمقابلة موظفي الشركة في بغداد ، لافتا الى ان هذا السياق الذي تتبعه شركته هي لتلقي الشكاوى والمشكلات التي يعاني منها موظفو الشركة بعد مقابلتهم شخصيا والتوجيه بحلها مباشرة.

واشار مدير عام الشركة ان هذا العمل سيخلق جوا من التواصل مع الموظفين والتعرف عليهم ولتجاوز العقبات من اجل تطوير وتاهيل عمل الشركة وبما يحقق الصالح العام .