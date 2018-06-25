مدرسة شهداء العراق للتايكواندو تفتتح أبوابها أمام الموهوبين

بغداد ـ الصباح الجديد:

افتتحت في قطاع 71 بمدينة الصدر، مدرسة شهداء العراق للتايكواندو باشراف المدرب سعد نعمة عبود، وبين عبود لـ «الصباح الجديد»، ان المدرسة افتتحت وتستقبل اللاعبين من جميع المواليد، مشيرا ًإلى انه يدير المدرسة ويعمل فيها المدرب عمار صالح.

وتابع، ان مقر مدرسة شهداء العراق للتايكواندو المعتمدى لدى اتحاد التايكواندو المركزي، تقع مقابل منتدى الخوارزمي وتفتح ابوابها للاعبيها طيلة ايام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة. واوضح ان نحو 30 لاعباً انخرطوا في التدريبات منذ أفتتاح المدرسة وسيتضاعف اعداد اللاعبين نظراً لبدء العطلة الصيفية وانتهاء الموسم الدراسي، فضلأً على رغبة كبيرة للاعبين بتعلم رياضة التايكواندو، وهو الفن القتالي الذي يسهم في الدفاع عن النفس.

يذكر ان سعد نعمة عبود، لاعب تايكواندو سابق، حاصل على الحزام الأسود 4 دان دولي.