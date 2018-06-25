مركز الصباح التخصصي بالملاكمة يعزز مسيرة اللعبة

خطوة متقدمة للأرتقاء برياضة الفن النبيل

بغداد ـ قاسم شلاكه

دعما لرياضة الفن النبيل ولتطوير الملاكمة العراقية، شرع السيد صباح الكناني ببناء مركز الصباح التخصصي بالملاكمة من اجل مواكبة الدول المتطورة في اللبعة على حسابه الخاص وباشراف مباشر من خبير الملاكمة توفيق منصور وامين سر الاتحاد العراقي بالملاكمة والبطل الدولي اسماعيل خليل، حيث تم بناء قاعة النزالات النظامية بكامل خدماتها الصحية بالاضافة الى تاهيل فندق متكامل، ولم يبقى سوى تجهيز القاعة بحلبات وتجهيزاتها الاخرى حيث ستشهد الاسابيع المقبلة حفل افتتاح المركز وتكون ابوابه مفتوحة لجميع منتخاباتنا بالملاكمة.

صباح الكناني اكد: ان هذه الخطوة الاولى في مسيرة دعمنا لرياضة الملاكمة التي تعاني من عدم وجود بنى تحتية ونظام فندقي للملاكمين وحقيقة هذا ليس بطموحنا بل نسعى لبناء قاعة دولية متكامل بجميع تفاصيلها من مقاعد ومسبح وقاعة رياضية بالاظافة الى مسبح كوننا مقبلون على استضافة بطلاوت دولية بغد ان رفع الحظر عن رياضتنا الاي حرمت طوال عقود من تنظيم البطولات بعد ان سباقين بانظيم بطولات عدة لكن لضيق الوقت ارتاينا ان يكون مركز الصباح التخصصي كاولى خطواتنا من اجل مواصلة مسيرة تاهيل المنتخبات ومواصلة العمل نحو هدفنا من اجل ان نعيد امجاد الملاكمة العراقية وتاريخها الكبير الذي ضم نجوم دوليين من امثال زبرج سبتي والراحل غازي عبد الصمد والراحل فاروق جنجون واسماعيل خليل والراحل سمير قاسم وانتصار جبار واسماء كثيرة قد تغطي جميع صحف العراق في ما لو ذكرناهم.

خبير الملاكمة العراقية، توفيق منصور، بارك هذه الخطوة الحبارة مؤكدا انها اضافة كبيرة للعبة الملاكمة حيث تنقصنا مثل هذه المراكز المتكلملة من حيث التجهيزات ولوازم النجاح بالاضافة الى الخدمة الفندقية التي يقدمها المركز اذ اننا نفقتر لوجد قاعات متخصصة ومجهزة من جميع النواحي وستفرز ملاكمين ابطال كما عملنا سابقا في المراكز التخصصية حيث عملنا طوال سنوات واستطعنا بناء جيل من الملاكمين من البراعم واوصلناهم الى المحافل الدولية وحققوا نتائج مبهرة وسيكون المركز مفتوح لجميع الملاكمين العراقيين والمنتخبات من جميع الاندية العراقية. امين سر الاتحاد عبد الرضا علي اكد ان صباح الكناني وعد واوفى بوعده ربغم ان هذا المركز ليس هدفه الرئيس لكنه يطمح ببناء قاعات دولية من اجل احتضان بطولات دولية لكن كخطوة اولى شرع ببناء مركز الصباح التخصصي الذي هو متكامل من جميع النواحي وما يمز المركز حقيقة هو الخدمة الفندقية التي طالما عانينا منها حيث الفندق من ضمن المركز كما ان موقعه في عرصات الهندية يضيف للمركز اهمية كبيرة كونه قريب على كل مناطق بغداد ناهيك عن اهميته كونه سيجهز باحدث مستلزمات التدريب حيث يشرف على التجهيز المدرب القدير توفيق منصور والبطل الدولي اسماعيل خليل بالاضافة الى شخصي بعد ان استعان صباح الكناني بخبراتنا المتراكمة وهذا ما سيعزز من اهمية المركز.

* المنسق الإعلامي لاتحاد الملاكمة