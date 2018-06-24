“التربية” تباشر بتجهير الكتب المنهجية قبل بدء العام الدراسي الجديد

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن وزير التربية، محمد إقبال الصيدلي، أمس الأحد، مباشرة الوزارة بتنفيذ خطتها بشكل مبكر لتأمين طباعة الكتب المدرسية في المطابع المحلية وتوزيعها على المديريات العامة قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وقال الصيدلي في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “الوزارة استطاعت وعلى الرغم من ظروف تأخير الموازنة والتحديات التي تواجهها، من النجاح في بدء توزيع الكتب المنهجية بشكل مبكر”.

ودعت الوزارة بحسب البيان “المديريات العامة للتربيات في بغداد والمحافظات كافة لتسلم حصتها من الكتب المدرسية من المخازن المركزية في النهضة وحسب خطة التوزيع المركزية التي وضعتها الوزارة ابتداء من يوم السبت الموافق 6/23”.

وأوضح البيان ، إن “الوزارة استلمت في مخازنها المركزية 30 عنواناً من الكتب المنهجية وبنسب طباعة متفاوتة ، مبيناً ان المخازن التابعة لوزارة التربية قامت بتجهيز ملايين الكتب المنهجية لمديريات التربية المختلفة”.

واشار الى “توافد كل من مديريات ميسان والمثنى وواسط والديوانية والكرخ الثالثة والرصافة الثالثة لتسلم حصصها من الكتب المدرسية”، مشددا على “حرص الوزير على تأمين توزيع الكتب المدرسية لطلبتنا قبل بداية العام الدراسي القادم”.

وابدى الصيدلي ثقته بـ”كوادر التربية للتغلب على العقبات والتحديات التي تواجهها الوزارة في إدارة هذا الملف من قلة الدعم والتخصيصات”.