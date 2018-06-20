أحزاب المعارضة في كردستان تخفق في تشكيل تحالف انتخابي موحد

حذّرت من مخاطر تأجيل الانتخابات في الإقليم

السليمانية ـ الصباح الجديد ـ عباس كاريزي:

ما زالت احزاب المعارضة في اقليم كردستان تدور في حلقة مفرغة، وفشلت عقب جولات مناقشات مكثفة، من الاتفاق على برنامج موحد يفضي الى تشكيل تحالف مشترك تخوض بموجبه انتخابات برلمان كردستان، على الرغم من وجود كثير من القواسم والاهداف المشتركة بينها.

مفوضية الانتخابات والاستفتاء في الاقليم اعلنت عن تمديد موعد تسجيل تشكيل تحالف الكيانات السياسية في الاقليم، من 20 من حزيران الجاري الى يوم السبت الموافق 23 حزيران.

وقال المدير العام للاعلام والعلاقات في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء شورش حسن، ان مجلس المفوضين في الفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في اقليم كردستان عقد اجتماعا بناء على طلب رئيس ادارة الانتخابات، حول تمديد موعد تسجيل تشكيل تحالف الكيانات السياسية في الاقليم، من 20 حزيران الجاري الى يوم السبت 23 حزيران.

واضاف ان موعد تسجيل التحالفات السياسية لانتخابات برلمان كردستان بدأ يوم الاثنين 18 حزيران وسيستمر لغاية 23 من الشهر الجاري، متوقعا ان يتم تمديد هذه الفترة لايام قليلة من قبل مجلس المفوضين.

واصدر رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني مرسوماً حكومياً في التاسع من شهر ايار الماضي، قرر بموجبه اجراء انتخابات برلمان كردستان في 30 من ايلول المقبل 2018.

الى ذلك اعلنت ثلاثة احزاب عن تشكيل تحالف للمشاركة في انتخابات برلمان كردستان حمل اسم قائمة المستقبل.

ويضم التحالف الجديد كل من الحزب الاشتراكي الكردستاني بزعامة محمد حاجي محمود وحزب العمال والكادحين والاتحاد القومي الديمقراطي الكردستاني، وهي احزاب صغيرة لم تتمكن من الحصول على الاصوات التي تمكنها من حصد اي مقعد في انتخابات مجلس النواب العراقي الماضية.

الى ذلك اخفقت احزاب المعارضة الرئيسة في اقليم كردستان المتمثلة ب (حركة التغيير، تحالف الديمقراطية والعدالة، الجماعة الاسلامية، الاتحاد الاسلامي)، من التوصل الى تفاهمات تفضي الى تشكيل تحالف مشترك للمشاركة في انتخابات برلمان كردستان، رغم اجرائها حوارات مكثفة ووجود كثير من القواسم والاهداف المشتركة، واتفاقها مبدئيا على تشكيل جبهة موحدة لتوحيد الرؤى والتصدي لما تصفه بهيمنة حزبي السلطة الاتحاد والديمقراطي الكردستاني.

وقال هاوزين عمر مسؤول مركز الانتخابات في الجماعة الاسلامية لموقع روداو، ان تشكيل التحالفات في مثل هكذا ظروف تعقد بموجبها المشهد السياسي في الاقليم لن يكون بالامر السهل، لذا فان تشكيل تحالف بين الاطراف الاربعة المعارضة في الاقليم، رغم انه ليس بالامر الصعب، الا انه ليس بالهين ايضاَ.

وتتنافس 38 قائمة وكيانا سياسياَ على 111 مقعدا يتالف منها برلمان كردستان،11 مقعدا منها تذهب لحصة كوتا المكونات من الايزديين والكاكئية والمسيحيين والتركمان.

بدوره اعلن تحالف الديمقراطية والعدالة الذي يتزعمه برهم صالح انه يدعم تشكيل تحالف مع الاطراف الاخرى المعارضة لخوض انتخابات اقليم كردستان

وقال عثمان كولبي عضو المجلس التنفيذي في تحالف الديمقراطي والعدالة، ان الاجتماعات التي عقدتها اطراف المعارضة الاربع بحثت بنحو جدي تشكيل تحالف للمشاركة في انتخابات برلمان كردستان، لافتا الى انه لايوجد اية عوائق اامام توصل تلك القوى لتشكيل التحالف المنشود.

وعلى صعيد ذي صلة اشار عضو المجلس القيادي في الجماعة الاسلامية شوان رابر، الى ان الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني يحاولات تاجيل موعد اجراء الانتخابات في الاقليم، عبر احداث حالة من الاحباط والتذمر لدى المواطنين.

واضاف رابر خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني لقناة خندان تابعته الصباح الجديد في معرض تعقبيه على الانباء التي تحدثت عن سعي حزبي السلطة لتاجيل الانتخابات في الاقليم، ان حزبي السلطة يخططان لتاجيل اجراء الانتخابات، متوقعا ان يحدث ذلك احباطاً واستياءا لدى الشارع الكردي.

بدورها قالت مفوضية الانتخابات في اقليم كردستان، انها اتخذت الإستعدادات اللازمة التي من شانها الحد من عمليات التزوير والتلاعب بالنتائج في انتخابات برلمان اقليم كردستان.

وقال عضو مجلس المفوضين عادل جوتيار، ان «الاستعدادات شبه كاملة لإجراء انتخابات برلمان كردستان»، وان عمليات العد والفرز ستكون يدوية، مشيرا الى أن المفوضية ستتجنب كافة الإجراءات الالكترونية منعا من تكرار تجربة انتخابات مجلس النواب العراقي.

واشار عادل الى أن قوائم الناخبين جاهزة بنسبة 95 بالمئة، وهناك فترة زمنية ستخصص لكل ناخب يرغب بتعديل اسمه في القوائم، أو تجديده، مؤكدا ان كافة الأحزاب والأطراف المترشحة سيكون لها مندوبين مراقبين لعمليات التصويت والعد والفرز.

وكان من المقرر ان تجري انتخابات برلمان كردستان في السادس من تشرين الثاني المنصرم وفقا لقانون انتخابات برلمان كردستان، الا ان الخلافات السياسية التي اجراء الاستفتاء في الاقليم اعاقت اجراء الانتخابات ودفعت ببرلمان كردستان الى تمديد فصله التشريعي لغاية اب المقبل.