الملف الأمني

مقتل مدني بهجوم مسلح جنوب شرقي بغداد * القبض على 19 متهما وفق مواد قانونية شتى في بابل

اختطاف 5 مدنيين شمال غربي صلاح الدين* تفجير ومعالجة عشرات العبوات والأعتدة في محافظة الأنبار

بغداد – هجوم مسلح

ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية امس الاربعاء بأن مدنياً قتل بهجوم باسلحة كاتمة جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن “مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الكاتمة، مساء يوم امس ، باتجاه مدني بمنطقة جسر ديالى القديم ما اسفر عن مقتله في الحال” ، مضيفا أن “قوة أمنية نقلت جثة القتيل الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا بالحادث لكشف الجهة التي تقف وراءه”.

كركوك – ضبط نفقين

أعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت امس الاربعاء ، العثور على نفقين لعصابات داعش الارهابية وتدمير 13 عبوة ناسفة في قضاء الحويجة شرقي كركوك .

وقال الفريق جودت إن “كتيبة هندسة ميدان مقر فق4 ضمن قاطع قيادة عمليات سامراء فجرت 9 عبوات ناسفة واستولت على 3 مساطر تفجير” ، موضحا ان “قوة من ل4 فق1 نصبت كمينا مباغتا في منطقة طرد ناصر بعد ورودت معلومات من دخول مجموعة من الارهابين الى منطقة علي دحام في كركوك والقت القبض على اثنين منهم وهروب ثلاثة اخرين وضبطت المديرية بحوزتهم محولة كهربائية مسروقة من قرية علي دحام وضبط اوبل فكترا ماروني اللون”.

بابل – اعتقال مطلوبين

أعلن المتحدث الاعلامي باسم قيادة شرطة محافظة بابل امس الاربعاء، القبض على 19 متهما على وفق مواد قانونية مختلفة في عدد من مناطق المحافظة.

وقال المتحدث الإعلامي العقيد الحقوقي عادل العناوي الحسيني إن “المفارز الأمنية التابعة لأقسام القيادة نفذت عمليات استباقية لتنفيذ أوامر القبض الصادرة من السلطة القضائية في عموم المحافظة أسفرت عن القبض على (17) متهما بمواد جنائية مختلفة ومخالفات متنوعة في مناطق متفرقة المحافظة” ، مضيفا ان “مكافحة اجرام بابل تمكنت من القاء القبض على (2) أحدهم بتهمة تتعلق بجريمة السرقة والآخر وفق المادة (28 مخدرات) خلال عمليات دهم وتفتيش لتعقب المطلوبين”.

صلاح الدين – اختطاف مدنيين

افاد مصدر محلي في محافظة صلاح الدين امس الاربعاء، بأن تنظيم “داعش” اختطف خمسة اشخاص في تلول البعاج شمال غربي المحافظة.

وقال المصدر ان “تنظيم داعش قام بتكرار عمليات الاختطاف بحق الابرياء، حيث اقدم على خطف خمسة اشخاص في تلول البعاج شمال غرب صلاح الدين”، مبينا ان “التنظيم قام بخطف شخصين من قرية جهاف الخيل شمال تلول البعاج، وثلاثة اخرين هم رعاة ابل من قرية عين صديد”، مضيفا ان “التنظيم يؤكد تبنيه لهذه العمليات من خلال اتصاله بذوي المخطوفين”.

الانبار – تفجير عبوات

اكد الناطق باسم مركز الاعلام الامني امس الاربعاء ان القوات الامنية فجرت وعالجت عشرات العبوات الناسفة والاعتدة من مخلفات عصابات داعش الارهابية في مناطق متفرقة من محافظة الأنبار.

وقال الناطق العميد يحيى رسول ان “قوة من قيادة عمليات الانبار وخلال معالجة العبوات الناسفة من تقاطع السلام إلى محطة قطار الفلاحات، فجرت 67 عبوة ناسفة من مخلفات داعش الارهابي” ، مضيفا كما عالجت قوة أخرى من القيادة ذاتها 42 عبوة ناسفة محلية الصنع مختلفة الأنواع في منطقة الزنكورة، وإتلاف 5 صواريخ مختلفة وقنبرة هاون عيار 120 ملم من المخلفات الحربية ضمن قاطع المسؤولية”.

ذي قار – احراق شاحنة

افاد مصدر محلي في محافظة ذي قار امس الاربعاء، بأن مجهولين أقدموا على حرق شاحنة كبيرة مع سائقها الذي نجا من الموت، ولاذوا بالفرار الى جهة مجهولة.

وقال المصدر ان “مجهولين قاموا بإحراق شاحنة كبيرة نوع (سكانيا) وسائقها كان بداخلها، في منطقة المعدان وسط ناحية أور شرقي ذي قار، ولاذوا بالفرار الى جهة مجهولة” ، مبينا أن “السائق تمكن من إخراج نفسه من المركبة بعد إصابته بجروح خطرة” ، وأن “فرق الدفاع المدني تمكنت من إطفاء حريق المركبة، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا موسعا بالحادث لمعرفة الجناة”.

نينوى – ضبط عبوات

اعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني امس الاربعاء، العثور على عشر عبوات ناسفة وتفجيرها تحت السيطرة، في احدى القرى بمحافظة نينوى.

وقال العميد يحيى رسول ان “القوات الأمنية التابعة لقيادة عمليات نينوى، عثرت على 10 عبوات ناسفة خلال تفتيش قرية (كنهش الكبرى) وفجرت من دون حادث” ، مشيرا الى ان القوات “عثرت ايضا على اسطوانة صاروخ كاتيوشا فارغة في قرية شندوخة، من مخلفات عصابات داعش الارهابية”.