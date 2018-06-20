معصوم والعبادي يؤكدان على احترام نتائج القضاء وتجاوز العقبات لتشكيل الحكومة

بغداد – الصباح الجديد

اكد رئيسا الجمهورية فؤاد معصوم ومجلس الوزراء حيدر العبادي على احترام نتائج القضاء بشأن الانتخابات.

وذكر بيان لمكتب رئاسة الجمهورية، تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، ان” معصوم تبادل خلال لقائه في مكتبه ببغداد، مساء اليوم الثلاثاء، العبادي التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك”.

وأضاف انه” جرى خلال الاجتماع مناقشة مختلف القضايا السياسية المهمة الآن. حيث أكد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على ضرورة العمل الحثيث لتنسيق مختلف الجهود الوطنية لصالح إنضاج التفاهمات اللازمة لمرحلة ما بعد الانتخابات، والعمل على تجاوز العقبات التي يجب أن لا تؤخر تشكيل الحكومة المقبلة وتفادي أي فراغ”.

وتابع” كما جرى التأكيد على انتظار نتائج القضاء واحترام الجميع لما يتقرر من قبل الجهات القضائية ذات الاختصاص”.