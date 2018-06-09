الأمم المتحدة: العراق ثاني أكبر المتضررين من اللاجئين السوريين

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خالد خليفة، أن العراق يعد ثاني أكبر المتضررين من بين خمس دول من أزمة اللاجئين السوريين، مشيراً إلى أن المفوضية تستعد لإطلاق “العهد الدولي” بشأن اللاجئين.

وقال خليفة في حوار مع صحيفة “الرياض” اطلعت عليه ” الصباح الجديد ” أن أزمة اللاجئين السوريين “تؤثر على خمس دول منها بالتأكيد الأردن ولبنان وتركيا في المقام الأول وبعدها مصر والعراق في المقام الثاني ثم تؤثر على العالم كله فيما بعد فتصبح قضية عالمية، لا يمكن التعامل مع هذه القضايا بصورة ناجحة وناجعة إلا اذا وضعناها في إطار إقليمي”.

وأضاف “ذات الشيء ينطبق على جنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى والاستضافة الكبيرة لهؤلاء اللاجئين في أوغندا والصوماليين في أثيوبيا وفي كينيا، ولا يمكن النظر إلى تلك القضايا كقضية دولة واحدة لأنه لو فعلنا ذلك لتركنا بعض البلدان تتحمل المسؤولية بمفردها”.

واوضح أن “84 % من اللاجئين يعيشون في دول نامية منهم ربما ربع هذا العدد يعيش في دول فقيرة جداً أو الدول الأكثر فقراً في العالم”، مشيرا إلى أن “المفوضية أطلقت هذه المبادرة منذ سنتين وسيعرض ما نسميه (العهد الدولي) بالجمعية العمومية القادمة لتبنيه والهدف منه هو النظر لقضايا اللاجئين والتشرد من منظور إقليمي ومنظور عالمي يهدف إلى المشاركة في تحمل العبء”.