ماسك القهوة وماء الورد لحماية بشرتك من حر الصيف

متابعة الصباح الجديد:

مع ارتفاع درجات الحرارة، من الممكن أن تتأثر بشرتك ونضارتها سلباً بهذه الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد، وتزيد من احتمالات ظهور البقع الداكنة بها، وهو ما يتطلب عناية خاصة بالبشرة عن طريق الوصفات الطبيعية.

اليكِ عدداً من الوصفات الطبيعية التي يمكنك الاستعانة بها خلال فصل الصيف لحماية بشرتك من أضرار التعرض المباشر لأشعة الشمس.

استعمال القهوة وماء الورد لحماية بشرتك:

أضيفِ ملعقتين من مسحوق القهوة إلى ملعقة كبيرة من ماء الورد، مع قطرات من إحدى الزيوت الطبيعية، وافردي الخليط على وجهك المجفف جيداً، ثم انتظري لمدى 15 دقيقة، واغسلي وجهك بالماء الفاتر، وكرري ذلك عند كل صباح لحماية بشرتك بنحو طبيعي من أشعة الشمس الضارة.

فوائد ماء الورد للبشرة :

أشارت دراسة أجراها فريق من الدارسين الفرنسيين في معهد الزراعة الفرنسي، برئاسة العالمة الفرنسية مارينا سيشى إلى أن الورد له فوائد عديدة، فهو مضاد للشيخوخة، ومهدئ للجلد عند استخلاص ماء الورد منه، والذي يتم الحصول عليه عن طريق تجفيف أوراقه وإضافة زيت اللافندر عليه.

وأضافت الخبيرة الفرنسية أن ماء الورد ينظم عملية إنتاج مادة الزهم وهى مادة دهنية تفرزها الغدة الدهنية في الجلد، وذلك عن طريق تضييق مسام الجلد، كما أنه مضاد للتجاعيد، اذ يعمل على ترطيب الجلد والتخلص من الحكة.