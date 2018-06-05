قتل 13 من عناصر داعش بعد انطلاق عملية “بدر الكبرى” غرب سامراء

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت سرايا السلام، امس الثلاثاء، قتل 13 داعشيا خلال عملية بدر الكبرى التي انطلقت بالتعاون مع الجيش العراقي في ذراع دجلة ومناطق تقسيم الثرثار وألبو جروب والصبيحات والحديدي بمحافظة الانبار.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لسرايا السلام تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “سرايا السلام خاضت معارك عنيفة مع داعش الارهابي ضمن عملية بدر الكبرى المشاركة مع الجيش العراقي وقتلت 13 داعشيا”.

واشار الى ان “القوات كبدت الدواعش خسائر جسيمة بالعدة والعدد في مناطق ذراع جلة وتقسيم الثرثار والبو جروب والصبيحات والحديدي بمحافظة الانبار”.

اوكان مسؤول اعلام سرايا السلام مهند العزاوي، اعلن أمس انطلاق عملية “بدر الكبرى” في مناطق غرب سامراء.

وقال العزاوي في تصريح صحفي، ان “قوة مشتركة من الجيش العراقي وسرايا السلام باشرت بعملية عسكرية في ذراع دجلة والمناطق تقسيم الثرثار والبو جروب والصبيحات والحديدي، لملاحقة عناصر وجيوب تنظيم داعش”.

واضاف ان “العملية اطلق عليها اسم بدر الكبرى”، مشيرا الى انها “جاءت بعد معارك طاحنة مع تنظيم داعش امس الاول”.

يذكر ان عنصرين من الحشد الشعبي قتلا امس الاول الاثنين، واصيب اربعة اخرون باشتباكات مع تنظيم “داعش” في منطقة الفرحاتية جنوب غربي سامراء.

وكان مصدر امني قد أفاد في وقت سابق بوقوع اشتباكات بين الحشد الشعبي ومسلحين في جزيرة سامراء.

وقال المصدر إن “اشتباكات اندلعت، بين الحشد الشعبي ومسلحين في جزيرة سامراء”، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وأعلن القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، في (9 كانون الاول 2017)، تحرير أرض العراق بالكامل من “داعش”.