الولايات المتحدة تطلب من “أوبك” زيادة إنتاج النفط

وكالات ـ الصباح الجديد:

طلبت الإدارة الأميركية من الرياض، وبعض المنتجين الآخرين في منظمة البلدان المُصدرة للبترول “أوبك”، زيادة إنتاج النفط بنحو مليون برميل يوميًا، وفق ما أوردته وكالة بلومبيرغ الأميركية.

ويأتي الطلب الأميركي، تزامنًا مع صعود أسعار النفط الخام فوق 80 دولارًا للبرميل خلال وقت سابق من آيار الماضي، للمرة الأولى منذ تشرين ثاني عام 2014.

وبحسب مصادر لـ “بلومبيرغ”، أمس الثلاثاء، فمن غير المعتاد أن تطلب واشنطن زيادة محددة في الإنتاج، وليس من الواضح كيف تم إرسال الطلب على وجه التحديد.

وقالت مصادر الوكالة، إن الطلب الأميركي نوقش في اجتماع لوزراء النفط العرب، مطلع الأسبوع الجاري في مدينة الكويت.

وبدأ الأعضاء في “أوبك” ومنتجون مستقلون بقيادة روسيا، مطلع 2017، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا، على أن ينتهي الاتفاق في ديسمبر/ كانون أول 2018.

وناقشت روسيا والسعودية، الشهر الماضي، إمكانية تخفيف القيود على اتفاق خفض إنتاج النفط بين “أوبك” ومنتجين آخرين مستقلين، وعبرا عن استعدادهما لذلك.

جاء ذلك، بعد ضغط أميركي عبر تدوينة لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، في نيسان الماضي، انتقد خلالها دول منظمة “أوبك” وخفضهم للإنتاج، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، والذي وصفه حينها بـ”المصطنع”.

ومن المتوقع أن تدفع العقوبات الأميركية المرتقبة على طهران، ثالث أكبر منتج في “أوبك”، الى خفض صادرات الأخيرة في السوق العالمية، وهي التي تنتج يوميا نحو 3.8 ملايين برميل.