نتانياهو: سنرد بقوة كبيرة على القذائف التي تطلق من غزة

الصباح الجديد ـ وكالات:

أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو امس الثلاثاء ان إسرائيل «سترد بقوة كبيرة» على القذائف التي تطلق من قطاع غزة، بعد اطلاق نحو 30 قذيفة هاون من القطاع على جنوب اسرائيل.

وقال نتانياهو «ننظر ببالغ الخطورة إلى الهجمات التي شنتها حركتا حماس والجهاد الإسلامي عليها من قطاع غزة». وأضاف ان الجيش «سيرد عليها بقوة كبيرة. كل من يحاول الاعتداء علينا سيدفع ثمنا باهظا».

وأعلن الجيش الاسرائيلي أن نحو 30 قذيفة هاون أُطلقت على عدة مواقع في جنوب إسرائيل وتصدى لغالبيتها نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ، بينما أشارت الشرطة الى سقوط قذائف الهاون في أرض خلاء، دون التطرق إلى وقوع إصابات.

وتابع الجيش ان «قذيفة هاون انفجرت بالقرب من مبنى روضة اطفال، كانت خالية في ذلك الوقت».

وأكد الجيش الاسرائيلي ان دبابة أطلقت النار باتجاه موقع لحركة الجهاد الاسلامي بعد قيام جنوده بتفجير عبوة زرعت بالقرب من السياج الفاصل بين اسرائيل وقطاع غزة وكانت تستهدف قواته.

وقالت مصادر امنية فلسطينية ان الدبابات الاسرائيلية قصفت نقاط رصد تابعة لحركة حماس والجهاد الاسلامي قرب الحدود.

ويأتي اطلاق قذائف الهاون في أعقاب مسيرات العودة الحاشدة واندلاع صدامات في المنطقة الحدودية شرق غزة منذ 30 آذار بلغت ذروتها في 14 أيار. ومنذ ذلك الحين قتل 121 فلسطينا بنيران الجيش الإسرائيلي بينهم ثلاثة عناصر في الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي قتلوا الاحد الماضي في قصف مدفعي اسرائيلي، وفلسطيني قتل امس الاول الاثنين في قصف إسرائيلي على شمال القطاع.