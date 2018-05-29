واشنطن تتريّث في توسيع عقوباتها ضد بيونغ يانغ

الصباح الجديد ـ وكالات:

قررت الولايات المتحدة التريّث في توسيع عقوباتها ضد كوريا الشمالية تزامنا مع نجاح ملحوظ في المحادثات بشأن اجتماع القمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وأوضحت صحيفة The Wall Street Journal أن البيت الأبيض كان بصدد الإعلان امس الثلاثاء عن عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية بسبب تصريحات كيم «المعادية»، لكنه قرر تأجيل الإعلان عنها إلى أجل غير مسمى، بعد النجاح الملحوظ في المحادثات بين الطرفين حول لقاء كيم وترامب المزمع عقدة يوم 12 يونيو في سنغافورة. ولفتت الصحيفة إلى أن وزارة الخزانة الأميركية كانت أعدت حزمة من العقوبات التي تطال أكثر من 30 شخصا، وهو ما كان سيؤثر على بعض الشركات الروسية والصينية. يذكر أن ترامب كان قد ألغى الخميس القمة المقرر عقدها في 12 يونيو مع كيم بسنغافورة، إلا أنه تبنى موقفا معاكسا بعد أقل من 24 ساعة وأعلن أن اللقاء لا يزال ممكنا وغرد: «نجري محادثات مثمرة جدا مع كوريا الشمالية من أجل عقد القمة».

وأعلن ترامب بعدها مساء الأحد الماضي في تغريدة على حسابه في «تويتر»، أن فريقه للمباحثات وصل إلى كوريا الشمالية للعمل على تحديد موعد ومكان لقائه مع الزعيم الشمالي.

وضم الوفد الأمريكي سفير واشنطن في الفلبين كيم سانغ، والمسؤولة المتخصصة في الشؤون الكورية في مجلس الأمن القومي الأمريكي أليسون هوكر، ومساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون آسيا والمحيط الهادئ راندال شرايفر، حسبما ذكرت «واشنطن بوست».

ومن المتوقع أن تنتهي المباحثات التي بدأت امس الاول الاثنين بين الفريق الأميركي ومسؤولين من كوريا الشمالية امس الثلاثاء.