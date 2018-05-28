الملف الأمني

مسلحون يشنون هجوما في قضاء اللطيفية جنوبي بغداد * العثور على مضافتين لداعش تضم متفجرات وسط ديالى

معالجة عناصر إرهابية بالصواريخ جنوبي كركوك * حزام ناسف و4 رمانات يدوية شرقي الأنبار

بغداد – هجوم مسلح

ذكر مصدر أمني في الشرطة العراقية امس الاثنين، أن مدنيا قتل واصيب آخر بهجوم مسلح جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن “مسلحين مجهولين فتحوا،صباح يوم امس نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدنيين اثنين في قضاء اللطيفية، جنوبي بغداد، ما أسفر عن مقتل شخص واصابة الاخر” ، مضيفا أن “قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقل المصاب الى مستشفى قريب وجثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي”.

ديالى – ضبط مضافتين

كشف مصدر امني في مديرية شرطة محافظة ديالى امس الاثنين العثور على مضافتين لعناصر “داعش” وسط المحافظة .

وقال المصدر إن “القوات الأمنية في قيادة عمليات ديالى عثرت على مضافتين ضمن قاطع المسؤولية وسط المحافظة احداهما تحتوي 2 كغم من نترات الامونيوم و8 أسطوانة غاز على شكل عبوة ناسفة و4 منصات صواريخ ومولد كهرباء و4 مساطر جهاز توجيه صواريخ و10 كغم من ال C4 و40 سجل لعناصر داعش الإرهابية”.

كركوك – عملية امنية

اعلن مركز الاعلام الامني امس الاثنين عن معالجة عناصر ارهابية بصواريخ SPG9 وقذائف هاون جنوب الفتحة جنوب محافظة كركوك .

وقال المتحدث باسم المركز العميد يحيى رسول ان “قوات الشرطة الاتحادية تمكنت ضمن محافظة كركوك من العثور على عبوة ناسفة في قرية دوما إدريس في الشرقاط”، مبينا اتخاذ المطلوب وتأمين المنطقة بالكامل” ، مضيفا ان “معلومات دقيقة وردت عن وجود عناصر إرهابية ضمن المنطقة الواقعة على نهر دجلة جنوب الفتحة”، مشيرا الى معالجة الارهابيين بصواريخ SPG9 وقذائف هاون .

صلاح الدين – انفجار عبوة

افاد مصدر أمني في شرطة محافظة صلاح الدين امس الاثنين بأن ضابطا واثنين من المنتسبين اصيبوا بانفجار عبوة ناسفة حاولوا ابطال مفعولها وسط الشرقاط شمالي المحافظة.

وقال المصدر إن “قوة امنية حاولت ابطال مفعول عبوة ناسفة في منطقة الشرقاط”، مشيرا الى أن العبوة انفجرت، ما ادى الى اصابة ضابط واثنين من المنتسبين” ، مضيفا أن “قوة امنية نقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج”.

الانبار – العثور على حزام ناسف

كشف مصدر امني في شرطة محافظة الانبار امس الاثنين العثور على حزام ناسف و4 رمانات يدوية شرق الانبار.

وقال المصدر إن “قيادة عمليات شرق الانبار وعلى وفق معلومات دقيقة تعثر على حزام ناسف و4 رمانات يدوية و11 مخزن بندقية كلاشنكوف ومخزين بندقية M 16 في منزل مهدم بمنطقة الروفة” ، مضيفا ان القوات الأمنية في قيادة عمليات الفرات الاوسط القت القبض على متهم مطلوب على وفق المادة ٤ إرهاب يسكن ضمن منطقة اللطيفية”.

الديوانية – ممارسة امنية

اعلن مصدر امني في مديرية شرطة محافظة الديوانية والمنشآت امس الاثنين ان مفارز امنية نفذت ممارسات امنية واسعة النطاق شملت عدد من المناطق في عموم المحافظة القي خلالها القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء على وفق مواد قانونية مختلفة .

وأشار المصدر الى ان عملية القبض نفذت على وفق مذكرات قبض قضائية ، مشيرا الى قيامها بإحالة جميع المتهمين الى الجهات المختصة لغرض استكمال الاجراءات القانونية.

ميسان – اعتقال مطلوبين

افاد مصدر امني في مديرية شرطة ميسان والمنشآت امس الاثنين ان مفارز شرطة الأقسام وأفواج الطوارئ والصنوف الأخرى العاملة في المحافظة تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتهمين بينهم متهم مطلوب على وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

وأشار المصدر الى ان التهم تنوعت بين جرائم القتل والسرقات وحيازة وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية فضلا عن ضبط مواد مخدرة وأدوات لتعاطي المخدرات، وأسلحة واعتدة مختلفة الأنواع وعجلات ودراجات مخالفة.

نينوى – اعتقال ارهابي

اعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء الدكتور سعد معن امس الاثنين عن تمكن مفارز مركز شرطة الرشيدية التابع الى مديرية قسم أبي تمام في محافظة نينوى من القبض على احد عناصر تنظيم داعش الاجرامي في منطقة حي النور في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

وبين اللواء معن ان الارهابي كان يشغل منصب آمر مفرزة جرحى في تنظيم داعش الإرهابي ومسؤول الاغتيالات في تنظيم القاعدة ضمن قاطع المنطقة ، مشيرا الى ان المتهم أعترف بقتل موظف في محافظة نينوى فضلا عن اعترافه بقتل العديد من منتسبي القوات الأمنية.