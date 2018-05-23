واشنطن ستتعامل مع الذي يوصله العراقيون الى الحكومة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكدت وزارة الخارجية الأميركية أمس الأربعاء، أن بريت ماكغورك مبعوث رئيس الولايات المتحدة الى العراق وسوريا يجري سلسلة اجتماعات مع الأحزاب والأطراف السياسية في بغداد، وإقليم كردستان.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر نويرت في مؤتمر صحفي عقدته امس، ان “ما يفعله ماكغورك بشكل عام هو انه يجتمع مع مجموعة أحزاب في إقليم كردستان وبغداد”.

واردفت بالقول بانها “ليست لديها تفصيلات عن اجتماعه مع الأحزاب الكردية في السليمانية”، مستدركة بالقول ان “ما اعلمه انه منخرط في سلسلة من الاجتماعات”.

وأكدت نويرت ان “الولايات المتحدة ستعمل مع الحكومة والشخص الذي يختاره الشعب العراقي، وما يقرره في هذا المجال”.

وبشأن لقاء قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني مع عدد من الأحزاب وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قالت نويرت “ليست لدي معلومات عن هذا الامر”.

وكان القيادي في كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، ضياء الأسدي، قد أكد أمس الاربعاء، إن الولايات المتحدة تواصلت مع أعضاء في تحالف “سائرون” بزعامة مقتدى الصدر، بعد تقدمه في الانتخابات البرلمانية.

ونقلت مصادر صحفية عن الأسدي، قوله “لا توجد محادثات مباشرة مع الأميركيين لكن جرى استخدام وسطاء لفتح قنوات مع أعضاء من تحالف “سائرون” الذي يقوده زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر”.