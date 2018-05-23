الفريق الوطني يجتمع بسفراء الدول المانحة نهاية الشهر الجاري

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أمس الاربعاء، أن الفريق الوطني سيعقد نهاية آيار الجاري اجتماعاً موسعاً لسفراء الدول المانحة ومنظمات المجتمع المدني الدولية، لبيان طبيعة التعهدات وقنوات التمويل ومجالات توظيفها.

وذكر بيان للأمانة تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، أن ”الفريق الوطني استعرض متابعة نتائج مؤتمر الكويت الدولي آخر المستجدات المتعلقة بالقروض والمنح التي أعلنتها الدول خلال انعقاد مؤتمر الكويت الدولي لإعادة اعمار العراق في شباط الماضي”.

وقال مهدي العلاق خلال ترؤسه اجتماع الفريق الذي حضره مستشارا رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والمالية: إن ” مجمل الالتزامات الدولية التي تسلمها العراق بشكل رسمي عن طريق وزارة الخارجية بلغت (18) تعهداً، فيما ان الالتزامات المعلنة في المؤتمر كانت (47)”.

وأضاف البيان أن “المجتمعين أكدو على أهمية إيجاد مرجعية موحدة تضم مشاريع إعادة الاعمار والاستقرار كافة، وتنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة لزيادة كفاءة العمل، بما يسهم بتنفيذها بحسب الاولوية”.