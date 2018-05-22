110 منح دراسية من روسيا لشهادتي الماجستير والدكتوراه

بغداد- الصباح الجديد:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توفر 110 منح دراسية لنيل شهادتي الماجستير والدكتوراه للعام 2018-2019 في الجامعات الروسية.

وقال المدير العام لدائرة البعثات والعلاقات الثقافية الدكتور صلاح الفتلاوي في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه: إن الجانب الروسي منح العراق 110 منح دراسية لنيل شهادتي الماجستير لغير الموظفين والدكتوراه للموظفين وغير الموظفين للعام الدراسي 2019/2018 في تخصصات هندسة الطاقة المتجددة , والنفط , والأجهزة الطبية , واتصالات الفضاء, والتخطيط الحضري, وهندسة الطيران, والسدود والموارد المائية.

وأضاف الفتلاوي أن المنحة تضمنت مجموعة تخصصات أخرى شملت, الفضاء الجوي , والتربية الخاصة, وادارة المستشفيات , والملاحة البحرية والجوية, والفيزياء الذرية , واللغة الروسية, وألادب الروسي, وتخصص معايير أعداد الموازنات الدولية, وإدارة المشاريع, والفنون الجميلة, وBiomedical .

وأكد أن آخر موعد للتقديم سيكون يوم 2 حزيران المقبل وعبر الرابط الالكتروني الخاص بدائرة البعثات والعلاقات الثقافية http://scrdgate.scrdiraq.gov.iq.