  • الثلاثاء , 22 مايو 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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110 منح دراسية من روسيا لشهادتي الماجستير والدكتوراه

شؤون عراقية
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بغداد- الصباح الجديد:
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توفر 110 منح دراسية لنيل شهادتي الماجستير والدكتوراه للعام 2018-2019 في الجامعات الروسية.
وقال المدير العام لدائرة البعثات والعلاقات الثقافية الدكتور صلاح الفتلاوي في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه: إن الجانب الروسي منح العراق 110 منح دراسية لنيل شهادتي الماجستير لغير الموظفين والدكتوراه للموظفين وغير الموظفين للعام الدراسي 2019/2018 في تخصصات هندسة الطاقة المتجددة , والنفط , والأجهزة الطبية , واتصالات الفضاء, والتخطيط الحضري, وهندسة الطيران, والسدود والموارد المائية.
وأضاف الفتلاوي أن المنحة تضمنت مجموعة تخصصات أخرى شملت, الفضاء الجوي , والتربية الخاصة, وادارة المستشفيات , والملاحة البحرية والجوية, والفيزياء الذرية , واللغة الروسية, وألادب الروسي, وتخصص معايير أعداد الموازنات الدولية, وإدارة المشاريع, والفنون الجميلة, وBiomedical .
وأكد أن آخر موعد للتقديم سيكون يوم 2 حزيران المقبل وعبر الرابط الالكتروني الخاص بدائرة البعثات والعلاقات الثقافية http://scrdgate.scrdiraq.gov.iq.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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