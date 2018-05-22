الملف الأمني

مجهولون يشنون هجوما في منطقة الرشاد شرقي بغداد * تفكيك 100 عبوة من مخلفات داعش شرقي الأنبار

اعتقال 8 مطلوبين بعملية دهم بعدد من مناطق النجف * اعتقال مسؤول مفارز الهاون في “داعش” أيسر الموصل

بغداد – هجوم مسلح

ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية امس الثلاثاء أن مدنياً قتل بهجوم مسلح في منطقة الرشاد شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن “مسلحين مجهولين يستقلون سيارة حديثة أطلقوا يوم امس النار من اسلحتهم الكاتمة للصوت باتجاه مدني في منطقة الرشاد، شرقي بغداد، ما أسفر عن مقتله على الفور، فيما لاذ المسلحون بالفرار” ، مضيفا أن “قوة أمنية وصلت الى المكان فور تلقيها بلاغاً بالحادث، وقامت بنقل جثة القتيل الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا بالحادث لكشف الجهة التي تقف وراءه”.

ديالى – اعتقال مطلوبين

اعلن المتحدث الاعلامي باسم قيادة شرطة ديالى امس الثلاثاء اعتقال ستة مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقال المتحدث الاعلامي العقيد غالب العطيه إن “مفارز من شرطة ديالى اعتقلت ستة مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة” ، مضيفا أن “المعتقلين رهن الاحتجاز في مراكز امنية عدة لاستكمال التحقيقات معهم”.

صلاح الدين – تفكيك عبوة

اكد مصدر امني في شرطة محافظة صلاح الدين امس الثلاثاء ان قوة امنية تمكنت بالتعاون مع مكتب المتفجرات في القضاء من رفع عبوه ناسفة من مخلفات داعش الارهابي تحوي بداخلها على نترات الامونيا وفتيل قدح.

وأشار المصدر الامني الى ان القوة الامنية قامت برفع العبوة الناسفة التي تعد من مخلفات التنظيم الارهابي وتسليمها الى الجهة المختصة.

الانبار – عملية تطهير

افاد مصدر امني في شرطة محافظة الانبار امس الثلاثاء ان القوات الامنية تمكنت من تفكيك 100 عبوة ناسفة من مخلفات عصابات داعش الارهابية كانت مزروعة داخل معمل كاشي شرقي المحافظة .

وقال المصدر أن “القوات الأمنية في قيادة عمليات شرق الانبار، تمكنت وخلال عملية تطهير معمل الأسفلت ومعمل الكاشي في منطقة الشهابي، من إتلاف 100 عبوة ناسفة”.

وأضاف المصدر الامني ان القوات “عثرت على خمس عبوات ناسفة عبارة عن جليكان سعة 20 لتر وعولجت موقعيا كما طهرت القوات الأمنية طريقاً بطول 50 متراً في منطقة الهياكل”.

النجف – اعتقال مطلوبين

كشف مصدر امني في مديرية شرطة محافظة النجف، امس الثلاثاء، عن القبض على ثمانية مطلوبين وسارق في المحافظة.

وقال المصدر إن “مكافحة اجرام النجف ألقت القبض على ثمانية مطلوبين على وفق مواد قانونية مختلفة في أماكن متفرقة”، مشيراً الى ” إحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل” ، مضيفاً ان “مكافحة اجرام النجف القت القبض على سارق متلبساً بالجرم المشهود في احدى مناطق مقبرة وادي السلام “.

المثنى – تفجير مخلفات

افاد مدير الدفاع المدني بمحافظة المثنى امس الثلاثاء، عن اسباب الانفجار الذي وقع في مدينة السماوة التابعة لمركز المحافظة .

وقال مدير الدفاع المدني، العميد محمد جاسم محمد أن “صوت الأنفجار الذي سمع في مدينة السماوة مركز المحافظة، نتج عن تفجير لمخلفات حربية من قبل مديريته بالتعاون مع قيادة عمليات الرافدين” ، مبينا ان “هذه المخلفات تعود للعمليات العسكرية وجمعت قبل فترة في مكان مسيطر عليه ليتم تفجيرها والتخلص منها”، مشيرا الى ان “العملية تمت بشكل جيد ومن دون مشاكل ”

نينوى – عملية امنية

اعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية امس الثلاثاء، عن اعتقال مسؤول مفارز الهاون في “داعش” بعملية امنية جرت في ايسر الموصل.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن ان “شرطة نينوى وبناءً على معلومات إستخبارية القت القبض على المجرم المسؤول عن مفارز الهاون في عصابات داعش الإرهابية والصادر بحقه مذكرة قبض على وفق المادة ٤ \ ١ إرهاب” ، مضيفا ان “اعتقاله جاء في منطقة حي البكر في الجانب الأيسر لمدينة الموصل”.

البصرة – اعتقال متهم

افاد مصدر أمني في شرطة محافظة البصرة امس الثلاثاء، أن قوة أمنية من خلية الصقور الاستخبارية، عثرت على جثة تعود الى شاب كان مختطفاً وألقت القبض على أحد المتهمين بارتكاب الجريمة.

وقال المصدر إن “شاباً تعرض الى الاختطاف قبل يومين، وقتل بإطلاق النار عليه، ومن ثم إخفاء جثته”، مبيناً أن “الفريق التكتيكي لخلية الصقور الاستخبارية ألقى القبض على أحد المتهمين بارتكاب الجريمة، وعثر على جثة المجني عليه مدفونة في إحدى المناطق الواقعة ضمن مركز المحافظة”.