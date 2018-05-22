أمجد عطري

فَوحُ عطرِ الليلِ في شَعر الصَبايا

الحكايا:

نَفحُ ذكرى في مشيبي

ذِكْرُ نَفْحٍ في صِبايا

الحكايا:

فُرصةُ الإمعانِ في ماءِ المرايا

الحكايا:

رُدهةُ المـَحمومِ شِعرًا

مطرُ الروح الذي يُهميْهِ

في إحدى الزوايا

الحكايا:

اِفتراضاتُ التلاقي

بين أفراد الرواياتِ التي تَحبو إلينا

مِن تباريح الحَنايا

الحكايا:

مَلعبُ الجَدَّاتِ

بالمـَدَّاتِ في آآآهِ الحَنينِ اللانِهائي

والضَحايا:

بعضُ أطفالٍ أُتِيهوا في تَجاعيدِ النوايا

الحكايا:

زُرقةُ العينينِ مِنها

كُلَّما أوسَدتُ رأسي حضنَها

لو عنقُها نحوي انحنَى

إنسانُ عيني يَسردُ الأشواقَ سِربًا

ذاك أنِّي

قد تَدانتْ لي سَمايا

الحكايا:

لُمْتُ راويْها بِوِدٍّ

قال: “سيَّان بَقائي وغيابي.”

فنَويتُ البُعدَ صَونًا

رَحِمَ اللهُ امرَأً

آلى النَّوَى

عن أنْ يكونَ الوَهمَ

في ظِلِّ البَرايا

والحكايا:

تَنقشُ الأعشاشَ حِينًا

تَنقرُ التاريخَ حِينًا

تَنقلُ الآلامَ حِينًا

أتُراها، ذات لحنٍ،

عن نَشيدي

تَنقلُ الحُبَّ؛ صَداي