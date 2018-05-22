  • الثلاثاء , 22 مايو 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

الحكايا

ثقافة
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أمجد عطري
فَوحُ عطرِ الليلِ في شَعر الصَبايا

الحكايا:
نَفحُ ذكرى في مشيبي
ذِكْرُ نَفْحٍ في صِبايا
الحكايا:
فُرصةُ الإمعانِ في ماءِ المرايا
الحكايا:
رُدهةُ المـَحمومِ شِعرًا
مطرُ الروح الذي يُهميْهِ
في إحدى الزوايا
الحكايا:
اِفتراضاتُ التلاقي
بين أفراد الرواياتِ التي تَحبو إلينا
مِن تباريح الحَنايا
الحكايا:
مَلعبُ الجَدَّاتِ
بالمـَدَّاتِ في آآآهِ الحَنينِ اللانِهائي
والضَحايا:
بعضُ أطفالٍ أُتِيهوا في تَجاعيدِ النوايا
الحكايا:
زُرقةُ العينينِ مِنها
كُلَّما أوسَدتُ رأسي حضنَها
لو عنقُها نحوي انحنَى
إنسانُ عيني يَسردُ الأشواقَ سِربًا
ذاك أنِّي
قد تَدانتْ لي سَمايا
الحكايا:
لُمْتُ راويْها بِوِدٍّ
قال: “سيَّان بَقائي وغيابي.”
فنَويتُ البُعدَ صَونًا
رَحِمَ اللهُ امرَأً
آلى النَّوَى
عن أنْ يكونَ الوَهمَ
في ظِلِّ البَرايا
والحكايا:
تَنقشُ الأعشاشَ حِينًا
تَنقرُ التاريخَ حِينًا
تَنقلُ الآلامَ حِينًا
أتُراها، ذات لحنٍ،
عن نَشيدي
تَنقلُ الحُبَّ؛ صَداي

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نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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