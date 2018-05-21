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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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العراق ينظم لاتفاقية بنك الاستثمار الآسيوي للبنى التحتية

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مجلس الوزراء، أمس الاثنين، موافقته على مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية بنك الاستثمار الآسيوي للبنى التحتية.
وذكرت الامانة العامة للمجلس، ان “مجلس الوزراء وافق، على مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية بنك الاستثمار الاسيوي للبنى التحتية التي دخلت حيز النفاذ في 15/12/2015”.
واضافت ان “المجلس قرر احالة مشروع القانون الى البرلمان، استناداً الى احكام المادتين (16 اولاً و80/ثانياً) من الدستور، كما تضمن القرار ارسال طلب الانضمام الى بنك الاستثمار الاسيوي للبنى التحتية، بعد استكمال الإجراءات القانونية المنصوص عليها في عقد المعاهدات رقم (35) لسنة 2015”.
واوضحت ان “المجلس منح بموجب قراره اعلاه إجازة لاحقة لتوقيع وكيل وزارة المالية، طلباً يتضمن رغبة العراق بالانضمام بصفة مراقب لبنك الاستثمار الاسيوي للبنى التحتية استناداً الى احكام المادة (6) من قانون المعاهدات المذكور”.
واشارت الى ان “موافقة المجلس جاءت لبناء وتأهيل البنى التحتية في البلاد وتنويع مصادر تمويلها ومن اجل انضمام العراق الى اتفاقية بنك الاستثمار الاسيوي للبنى التحتية”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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