الملف الأمني

انفجار عبوة قرب سوق شعبي جنوبي بغداد * ضبط صواريخ SBG 9 في منطقة زراعية شرقي ديالى

مقتل 5 ارهابيين بكمين جنوب غربي كركوك * تدمير3 مضافات ارهابية ومعالجة 19 ناسفة في الأنبار

بغداد – انفجار عبوة

ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية امس الأحد، ان ثلاثة مدنيين اصيبوا بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة قرب سوق شعبية جنوبي بغداد.

وقال المصدر إن “عبوة ناسفة موضوعة بالقرب من سوق شعبية في منطقة السيد عبد الله التابعة لناحية اليوسفية انفجرت،صباح يوم امس ما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين” ، مضيفا أن “قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما نقلت الجرحى إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج”.

ديالى – ضبط صواريخ

كشف اللواء 110 في الحشد الشعبي امس الاحد عن العثور على صواريخ SBG 9 في منطقة زراعية شمال شرقي ديالى.

وقال اللواء في بيان له إن “الفوج الثاني في لواء 110 في الحشد الشعبي عثر على صواريخ SBG 9 في اطراف قرية العساكرة بمحيط ناحية السعدية (60 كم شمال شرق ب‍عقوبة)” ، مضيفا أن “مفارز متخصصة قامت برفع الصواريخ من مكانها من دون وقوع اضرار”، لافتا الى ان “عملية العثور على الصواريخ جاءت على وفق معلومات استخبارية دقيقة”.

كركوك – نصب كمين

افاد مصدر امني في الحشد الشعبي امس الاحد، ان قوة من الحشد قتلت خمسة عناصر من “داعش” بكمين جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر ان “معلومات استخبارية وردت يوم امس تفيد أن عدداً من الدواعش سيقومون بالتسلل الى احد القرى في مناطق جنوب غرب كركوك”، مبينا ان الكمين نصب من قبل فوج البشير التابع للواء 16 بالحشد في منطقة اليورغون بناحية الرشاد جنوب غربي المحافظة وتمكن من اصابة عجلة حمل بيك اب فيها مجموعة من ارهابيي التنظيم” ، وان الكمين ادى الى مقتل خمسة من عناصر التنظيم فيما لاذ الباقون بالفرار نحو الاودية الموجودة في المنطقة”.

بابل – اعتقال مطلوبين

أعلن مصدر امني في قيادة شرطة محافظة بابل امس الأحد، اعتقال 27 مطلوبا بتهم جنائية ومخلفات قانونية متنوعة خلال لـ24 ساعة الماضية.

وقال المصدر إن “القوات الأمنية إعتقلت 27 مطلوباً بتهم جنائية ومخلفات قانونية متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية في عمليات دهم وتفتيش شملت مناطق متفرقة من المحافظة” ، مبيناً ” من بين المعتقلين (4) أشخاص متهمون بقضايا سرقة أُلقي القبض عليهم من قبل قسم مكافحة الاجرام”.

صلاح الدين – عمليات دهم

افاد مصدر امني في مديرية شرطة محافظة صلاح الدين امس الاحد بتمكن مفارز امنية من القاء القبض بعمليات دهم على عدد من المتهمين على وفق مواد قانونية وجنائية بينهم متهم مطلوب للقضاء على وفق احكام المادة 4 ارهاب.

وبين المصدر ان عناصر شعبة استخبارات دوائر قوى الامن الداخلي لمديرية شرطة صلاح الدين تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب على وفق المادة 4 ارهاب ، فيما تمكنت قوة اخرى من مديرية الشرطة من القبض على متهم مطلوب على وفق قانون المخدرات .

الانبار – تدمير مضافات

اعلن مركز الإعلام الأمني امس الأحد، تدمير ثلاث مضافات لتنظيم “داعش” الارهابي ومعالجة 19 عبوة ناسفة في محافظة الأنبار.

وقال المركز في بيان له إن “قيادة عمليات الجزيرة نفذت عملية تفتيش شملت مناطق أم الوحوش – أم سماوي- طميشان- خنيفس أسفرت عن تدمير ثلاث مضافات لعصابات داعش الإرهابية، وعالجت 19 عبوة ناسفة” ، مضيفا أن القيادة عثرت على “ثلاث عبوات ناسفة محلية الصنع عبارة عن جلكانات مملوءة بمادة الـC4 مهيأة للتفجير من مخلفات داعش فجرت موقعيا من دون وقوع حادث ضمن قاطع المسؤولية”.

ذي قار – انفجار صوتية

أعلن مصدر امني في مديرية شرطة ذي قار امس الأحد، استهداف منزل في المحافظة برمانة صوتية لوجود خلافات عشائرية.

وقال المصدر ان احد المنازل الخالية من ساكنيه تعرض وقت استهدافه برمانة صوتية في قضاء الرفاعي شمالي الناصرية دون وقوع أي أضرار أو خسائر” ، واضاف المصدر ان “الرمانة انفجرت في مجرى (مياه الأمطار) أمام منزل بمنطقة التفيج شمالي مدينة الرفاعي دون أن تتسبب بأضرار مادية في واجهة المنزل او خسائر بشرية”.

نينوى – مخلفات حربية

اكد مصدر امني في شرطة محافظة نينوى امس الاحد ان القوات الأمنية عثرت على مخلفات حربية لعصابات داعش الارهابية في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.

وقال المصدر ان “مفارز مديرية استخبارات وأمن نينوى الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن عثرت على كدس للعتاد يحوي على 5 أحزمة ناسفة، و24 صاعق تفجير” ، مضيفا “كما عثر على رمانات تركب على الطائرة المسيرة، وجهاز يستعمل في تقوية gps للطائرات المسيرة في منطقة الفاروق بالساحل الايمن من مدينة الموصل”.