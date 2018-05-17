اراس حبيب: إدراج اسمنا على لائحة الإرهاب “باطل”

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني العراقي اراس حبيب، أن إدراجه على لائحة الإرهاب “باطل”، مستغربا من توقيت بيان وزارة الخزانة الاميركية.

وقال حبيب في بيان تلقت “الصباح الجديد:”، نسخة منه، انه “بعد أن اتضح حصولنا على مقعد برلماني مستحق، بدأت بعض الأطراف تثير قضايا هنا وقضايا هناك، وفي الوقت الذي نستغرب فيه توقيت البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية ولاسيما قبل إعلان النتائج النهائية للانتخابات العراقية”، مشيرا اننا “نؤكد امتلاكنا الأدلة القاطعة كافة التي تدحض هذه الافتراءات الخاصة بِنَا شخصياً وبمصرف البلاد الإسلامي، مع الأخذ بالحسبان بأنها اتهامات باطلة، غير موفقة، ولا أساس لها من الصحة”.

وأضاف حبيب بحسب البيان “هنا أشير وبالنيابة عن مصرف البلاد الإسلامي بأننا سنقدم البراهين القطعية كافة للمصرف المركزي العراقي، الذي هو الجهة الرقابية الوحيدة التي نخضع لها، موضحا اننا سنتابع هذه الاتهامات والافتراءات بكل الطرق القانونية المتاحة في العراق وفِي الولايات المتحدة الأميركية حتى جلاء الحقيقة”.

واشار اننا “نعاهد أبناء شعبنا الذين منحونا ثقتهم بأننا سنبقى الصوت المعبر عن تطلعاتهم وأمانيهم”.