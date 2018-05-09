اجتزنا التحديات والسنوات المقبلة للنهوض بكل القطّاعات وتأمين فرص العمل

العبادي خلال إطلاق خطة التنمية الوطنية:

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي أن البلد مقبل على نهضة حقيقية في شتى القطّاعات بعد أن كانت السنوات الثلاث الماضية مسيرة نجاح.

وذكر العبادي في كلمته في حفل إطلاق خطة التنمية الوطنية 2018-2022 أمس الأربعاء وتابعتها “الصباح الجديد” ان “الدولة بتخطيطها وتوجيهها للقطاعات بإمكانها تنفيذ هذه الخطة ومرونتهـا حسب المتغيرات” .

واضاف العبادي ان ” العراق يقطف ثمار النصر الذي تحقق وكذلك توحيد البلد واجتياز تحدٍ كبير تمثّل بانخفاض اسعار النفط حيث اوقفت الحكومة الهدر بالمال العام وقلصت النفقات غير الضرورية .”

واوضح ان “هناك مسؤولية تنموية ومسؤولية اجتماعية ولا يمكن ان اهمال احدها” مبينا ان “المجتمع الذي فيه ظلم كبير وتفاوت لن يبقى وسينهار”.

وبين ان “هناك اهتماما خلال السنوات المقبلة بتنمية قطاعات السكن من خلال بناء وحدات سكنية وكذلك بناء المدارس والصحة والتربية والتعليم وتوفير الخدمات وتوفير فرص العمل”.

واضاف العبادي ان ” لديه مشروع متكامل وتصميم على ان يستمر بالسير في الاتجاه الصحيح”.

وفي سياق آخر نفى العبادي استقطاع الحكومة لمخصصات القوات الامنية.

ونقل بيان لمكتبه عن العبادي نفيه خلال زيارته محافظة بابل امس “ما يتم ترويجه من قبل جهات بقطع مخصصات قواتنا البطلة،” مبينا “اننا في وقت انخفاض اسعار النفط وصعوبة تغطية التكاليف لم نقطع تلك المخصصات فكيف نقطعها اليوم؟!”.

وأشار الى ان “قواتنا البطلة التي قامت بهذه البطولات سنبقى داعمين لها في كل المجالات بالتدريب والتجهيز لان امامنا عملا في مجال الإعمار والبناء والاستثمار والتنمية والاقتصاد وهو ما يتطلب توفير الامن”.

وعبّر العبادي عن فخره باستلام ملف إدراج بابل على لائحة التراث العالمي، والذي تم العمل عليه خلال الفترة الماضية مع المسؤولين عن هذا الملف عالميا بعد ان شهد تخريبا من قبل النظام السابق.

واضاف العبادي خلال كلمته في تسليم ملف بابل على لائحة التراث العالمي انه “مثلما عملنا على إدراج الاهوار على لائحة التراث برغم الصعوبات وشكلنا لجنة بخصوصها فاننا سنعمل جاهدين من اجل إدراج بابل على لائحة التراث العالمي وسنشكل ايضا لجنة خاصة للعمل والمتابعة مع الجهات العالمية”.

وتابع “عندما نذكر بابل فإن العالم يتذكر الحضارة واليوم ايضا نعلّم العالم البطولة لاننا بدأنا مرحلة العراق القوي الموحد المزدهر من خلال بطولات قواتنا”.