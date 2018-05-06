  • الأحد , 6 مايو 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • السرد يفضح التاريخ رواية دكة مكة (1) أو في عبودية النساء

السرد يفضح التاريخ رواية دكة مكة (1) أو في عبودية النساء

ثقافة
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عبد الغفار العطوي

ما الفرق بين التاريخ و السرد ؟ كي نقرأ رواية زيد عمران (دكة مكة) و هي تقارب أحداثا في التاريخ العربي المعاصر (1950ـ 1975) بوجود الذات الساردة و المؤرخة ، السارد و هو في ذروة تورطه مع الخيال يتحرش بالتاريخ فالتاريخ يتلبسه و يفاجئه بين لحظة و لحظة (2) و نتوقع حدوث تشكيك و طعن من قبل السارد في التاريخ ، و هذه ما تحاول الروايات الحديثة ان تقوله لنا ، فهي تبدي الشك إزاء اشد المسلمات وضوحا و رسوخا (3) تقول ليندا هتشيون : التناصات مع التاريخ و الرواية التي تلبس حالة موازية ( و ان لم تكن مساوية ) لإعادة تهكمية من الماضي النصي لكل من العالم و الادب (4) لأن في هذه الرواية تاريخا بشعا يتناول نظاما بطريركيا اوتوقراطيا يفوق الانظمة المستبدة في القرون الوسطى من وجود هيمنة الحق الالهي و البلاط الملكي و ما يعني من نظام العبودية للمرأة و الرجل في تعتيم و سرية، لنجد ان اجواء هذه الرواية التي تشبه التاريخ الوسيط ،او تحمل في اعطافها مماثلة تاريخية تكشف عن تلاقي السرد و التاريخ في معارك فضائحية
1 – تعتبر من الروايات التي تحابي حقبة ما بعد الكولونيال تقريبا ، و ان كان الروائي لم يعمد الى هذا ، بل حاول ان يطرح تفاصيل سردية فاضحة لنظام في الجزيرة العربية شكلت عماد قيامه و ديمومته الرقابة الاستعمارية البريطانية ، إذ كانت قد نجحت بالتجسس على مفاصل الدولة و حركة الامراء و النظام العبودي من وجود الحواري و السراري و الخصيان و التعامل المروع الرهيب معهم ، و من الطريف ان السارد الموثوق به الذي فضح بشاعة ذلك النظام هو طبيب الامير ( قيصر بن عبد العزة بن سفود) جوني بن السير بيلفي الذي ظهر ساردا مرتين ، في (23) في لقائه بماكينزي في عطلة الميلاد في ضواحي لندن اوائل شهر يناير 1962 حيث كانت ترقد في المستشفى من آثار الاسيد الذي تعرض له وجهها و هي بطلة الرواية بلا منازع منذ ان اختطفت من اهلها في لبنان بعمر الثماني سنوات ، و دخلت مجاهل دولة الامير ، و الثانية في ( 25) حيث يختم السارد رؤيته من ( ساعة الصفر ) التي انتهت بإعدام الامير ماضي بن مساند ابن اخي الامير قيصر ( العبد جميل العراقي و زوج الاميرة فاطمة) الذي قام بقتل الامير ( قيصر ) و انتهت بحضور الطبيب السارد وقائع موت الاميرة فاطمة و اعترافها بالرواية التاريخية المزيفة ، و تمت عملية الفضح للتاريخ عن طريق السرد بينما اصر الكاتب الادعاء بأن الرواية مبنية على احداث حقيقية ، و احتال على تلك الحقيقة بالتلاعب بالأسماء ( أسماء ملوك آل سعود ) و هو يشمل إحراجا و صدمة لنا جميعا ، بتحولها الى سرد وقائع ما بين الخيال السردي و الحدث الواقعي ، و لولا دقة الوصف للمكان ( قصور الامراء و اقبية العبيد) و إدخال شخصية المسيحية ( ماكينزي )و اعتبارها العمود الفقري في صراع النظام العبودي الذي استخدمه حكم الامير مع الاستعمار البريطاني ( باعتبارها عبدة دكة) لتحولت الى مجرد سرد وقائع ، فمن أنقذها قيام السرد بمهمة فضح لعبة الواقع التاريخي التي اشترك في صياغتها الروائي و التاريخ
2 – كيف حدث ذلك؟ بإعطاء شرعية للشخصيات في تزييف الحقائق التي انطلت على بلاط الامراء و دفع صورهم الخلفية الى فضاء القتل و المؤامرات و صنع نظام للعبيد تحت انظار الامراء لكن باطلاع الاستعمار المدروس و تجنيد السفير البريطاني ( جورج تيلهام ) لمسيحية و آلام و قداسة و عهر جسد و يسوعية و بالتالي إلحادية (دكة) التي صدق الكاتب عندما اهداها عتبة ( الى ماكينزي التي لا يعرفها احد) و لم يشار الى دكتها ( دكة الحرم المكي ) أو يحقق فيها ان كانت حقيقة ام محض اختلاق ، و لقد حفل التاريخ المعاصر للجزيرة بالكثير من المساجلات ، إلا ان السرد نكل ببعض الوقائع التي تسربت الى عالم الروايات ، و كان من المفترض ان يفعل العكس ، أن يكون أكثر جرأة و تطوعا ، لكن الذات التي تسرد غيرها التي تؤرخ ، الروائي خيميائي على وفق طريقته الخاصة كما يقول سعد محمد رحيم و فضيلته انه يسعى و مادته لغته و اسلوبه و خياله و تجربته بتفاصيلها الخ (5) بينما المؤرخ يختلف ، لهذا ثمة إنتزاعات و تنكيلات بينهما.

إحالات
1 – دكة مكة رواية زيد عمران الناشر جيكور و الاهلية البصرة بيروت الطبعة الاولى 2018
2 – السرد ينكل بالتاريخ وتابة السيرة و انتهاك الواقع سعد محمد رحيم دار نينوى 2017 ص 47
3 – المصدر نفسه ص 135
4 – جماليات ما وراء القص دراسات في رواية ما بعد الحداثة مجموعة مؤلفين المترجمة اماني ابو رحمة دار نينوى الطبعة الاولى ص 94
5 – السرد ينكل بالتاريخ مصدر سابق ص 9 مدخل

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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