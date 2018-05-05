الملف الأمني

انفجار ناسفة قرب سوق شعبي جنوبي بغداد * الطيران يقصف مضافات إرهابية في داقوق جنوبي كركوك

العثور على مخبأ للمتفجرات بمدينة الرمادي * فوج مهمات الشرطة يضبط مخلفات حربية وسط ميسان

بغداد – انفجار عبوة

ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية امس السبت، أن ثلاثة مدنيين اصيبوا بانفجار عبوة ناسفة جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن “عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من سوق شعبي بمنطقة باوي التابعة لقضاء المدائن انفجرت، ما اسفر عن اصابة ثلاثة مدنيين بجروح مختلفة” ، مضيفا أن “قوة امنية وصلت الى مكان الحادث ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج”.

ديالى – هجوم مسلح

اكد مسؤول محلي في محافظة ديالى امس السبت بأن مدنيا اصيب بجروح بهجوم مسلح شرق قضاء ب‍عقوبة.

وقال رئيس مجلس ناحية المنصورية راغب العنبكي إن “مسلحين هاجموا منزلا سكنيا في اطراف قرية الدواليب شرقي المنصورية باستعمال اسلحة خفيفة ورمانة يدوية، ما اسفر عن اصابة مدني بجروح” ، مضيفا ان “المصاب شقيق ضابط رفيع في الشرطة الاتحادية”.

كركوك – قصف جوي

افاد مصدر أمني في شرطة محافظة كركوك امس السبت بأن عددا من عناصر تنظيم “داعش” سقطوا بين قتيل وجريح بقصف لطيران عراقي لمضافات التنظيم جنوبي المحافظة.

وقال المصدر إن “طيران القوة الجوية العراقية، نفذ فجر يوم امس ضربات جوية قرب قرى السماكة وعدد من المضافات في محيط قضاء داقوق (٤٥ كم جنوب كركوك)، واسفرت عن تدمير المضافة ومقتل واصابة عدد من عناصر التنظيم الارهابي “.

صلاح الدين – اطلاق نار

كشف مصدر امني في شرطة محافظة صلاح الدين امس السبت ان قوات اللواء 52 بالحشد الشعبي اسقطت عناصر داعش بكمين عندما اطلقت النار عليهم بالقرب من طوز خرماتو .

وقال المصدر ان ” قوة اللواء 52 نصبت كمينا لعناصر داعش بناءً على معلومات استخباراتية تفيد بمرورهم على دراجات نارية على جسر سرحة قرب قضاء طوزخرماتو، وفتحت القوة النار عليهم ما ادى الى وقوع خسائر بصفوف داعش فيما هرب عدد منهم الى جهة مجهولة”.

الانبار – ضبط متفجرات

افاد مصدر امني في شرطة محافظة الانبار امس السبت ان قوة امنية عثرت على مخبأ للمتفجرات ومواد شديدة الانفجار في مدينة الرمادي.

وقال المصدر انه بمعلومات استخبارية دقيقة عثرت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة على مخبأ للمتفجرات ومواد صناعة عبوات شديدة الانفجار وضبطت بداخله 9 جلكانات تحتوي مادة نترات الامونيوم و8 عبوات ناسفة و12 مسطرة مسلكة جاهزة للتفجير و4 عبوات ناسفة كبيرة مربعة الشكل في منطقة البو شعبان بالرمادي”.

نينوى – ضبط متفجرات

اعلن مركز الإعلام الامني امس السبت عن ضبط كدس للمتفجرات يضم 30 عبوة ناسفة و21 مسطرة تفجير غربي مدينة الموصل في محافظة نينوى.

وقال الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول “على وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 من العثور على كدس للمتفجرات يضم 30 عبوة ناسفة محلية الصنع و21 مسطرة تفجير في قرية شندوخة غرب الموصل”، مضيفا أن “هذه العبوات من مخلفات عصابات داعش الارهابية.

النجف – حملة تفتيش

افاد مصدر امني في مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت امس السبت عن اجراء مسح امني ميداني في مقبرة وادي السلام.

وقال المصدر ان فوج طوارئ النجف الثاني ومفارز الـ K9 نفذا حملة لتفتيش الأكشاك والسراديب والقبور في مقبرة وادي السلام ، مؤكداً ان جميع الأجهزة الأمنية اشتركت بعملية المسح الامني للمقبرة وذلك ضمن الجهود لبسط سلطة القانون وحماية امن وامان المواطنين والزائرين.

ميسان – مخلفات حربية

اكد مصدر امني في شرطة محافظة ميسان امس السبت ان مفارز فوج المهمات الخاصة تمكنت من العثور على مخلفات حربية عبارة عن قذائف مدفع متروكة وتالفة مختلفة الأنواع والإحجام خلال تجوال دوريات الفوج في مركز المحافظة .

واضاف المصدر “جرى تأمين المخلفات الحربية وتسليمها إلى مفارز الدفاع المدني لغرض معالجتها وتفكيكها حفاظاً على سلامة المواطنين من مخاطرها”.

البصرة – اعتقال مطلوبين

أعلن مصدر امني في مديرية شرطة محافظة البصرة امس السبت، القبض على ثلاثة مطلوبين متهمين بترويج المخدرات في المحافظة.

وقال المصدر “في اطار حملة مديرية شرطة البصرة للقضاء على ظاهرة ترويج وتعاطي المخدرات في المحافظة تمكنت مفارز مركز شرطة الزبير من القاء القبض على ثلاثة مطلوبين من مروجي ومتعاطي المخدرات وضبطت بحوزتهم مواد مخدرة وأدوات تعاطي المخدرات وتم احالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل” .