أشهر دور الأوبرا في العالم وأشهر عروض الأوبرا

دار الأوبرا في سيدني:

تعد من المعالم الشهيرة في أستراليا، وتعد أحد أعرق مراكز الفنون المسرحية في العالم، ويعد تحفة معمارية من القرن العشرين. تم تصميم دار الأوبرا في سيدني وقد بنيت من قبل المهندس المعماري، يورن أوتسون ، لتعكس صورة السفينة الشراعية الضخمة. وتضم الدار، مسرح الدراما، والمسارح المتعددة الأغراض، وقاعة الحفل، التي تضم أكبر جهاز تعقب للعمل الميكانيكي في العالم.

لا سكالا:

مسرح سكالا في ميلانو، أو لا سكالا، المعروف في جميع أنحاء العالم، والذي يتمتع بسمعة جيدة . صمم على الطراز الكلاسيكي الجديد من قبل المهندس المعماري Joseh Piermarini، المسرح الأحمر يشتهر بالصوتيات الرائعة، والتي تكشف عن قدراته الحقيقية مع الأداء في لوس انجليس.

دار الأوبرا في فيينا:

دار الاوبرا في فيينا معروفة أكثر باسم Staatsoper . افتتحت في عام 1869 مع أداء موزارت «دون جيوفاني». صممت على الطراز الحديث لعصر النهضة، في حين تم تدمير المسرح جزئيا بالقنابل خلال الحرب العالمية الثانية، ولم يتم تجديدها بالكامل حتى عام 1955 .

تياترو دي سان كارلو:

يحمل لقب أقدم دار الأوبرا النشطة في أوروبا، والتي بناها الملك تشارلز بوربون، وترتبط بالمسرح الأحمر والذهب إلى القصر الملكي . أنجزت في عام 1737، وتم تجديدها بعدة ملايين من الدولارات في عام 2010.

تياترو كولون:

تم تصميم مسرح كولون في بوينس آيرس من خلال سلسلة من تصاميم المهندسين المعماريين حتى افتتحت في عام 1908 . تحتوي الأوبرا على ما يقرب من 2500 مقعد، وقاعة تستوعب 1000 شخص.

دار أوبرا متروبوليتان:

تعرف باسم الأرصاد. تقع دار الأوبرا متروبوليتان في مركز لينكولن في مدينة نيويورك، كما تشتهر بإنتاجها المتقن والمبتكر، كما هو الحال بالنسبة لعروضها البارعة . صممت دار أوبرا متروبوليتان من قبل المهندس المعماري والاس هاريسون. تم تصميمها للمسرح الحديث الذي يتميز بالحجر الجيري مع الواجهة البيضاء ومع سلسلة من الأقواس الكبيرة.

دار الأوبرا المجرية:

صممت من قبل Mikós YBL واكتملت في عام 1884 ، وتعد دار الأوبرا المجرية في بودابست، أفضل إنجاز معماري هنغاري . زين الهيكل الحديث في عصر النهضة مع اللوحات والمنحوتات التي جرى إنشاؤها من قبل الفنانين في البلاد، والتي تتميز بثرائها الضخم والمصنوع من البرونز، وقد اجتذب المسرح مشاهير الملحنين، بما في ذلك جوستاف ماهلر، وأوتو كليمبرر .

مسرح البولشوي:

أعيد بناؤه وتجديده عدة مرات على مدى تاريخه الطويل، بدأ مسرح البولشوي في موسكو مع البنية الحجرية المتواضعة في عام 1790، وقد صممه المبنى المهندس المعماري اندريه ميخائيلوف، وتم الانتهاء منه في عام 1824. المسرح الكلاسيكي الجديد يتميز بالسجاد الشرقي، والجدران المغطاة بالحرير الدمشقي والكراسي المخملية المنجدة. مع العديد من دور الأوبرا الكبرى، والشرفات الأربع والمعرض التي يطوق مكان جلوس الأوركسترا.

وبعد هذا الاستعراض الموجز عن تلك الدور لابد لنا من التطرق الى اشهر عروض الاوبرا في العالم، اوبرا عايدة