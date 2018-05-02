  • الأربعاء , 2 مايو 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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أحزاب متنفذة تمنع إعادة افتتاح الطريق الدولي لتستحوذ عليه

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت النائبة عن محافظة الأنبار لقاء وردي، أمس الأربعاء، عن وجود “صراعات” بين الكتل والأحزاب السياسية “المتنفذة” تعرقل الإجراءات المتبعة لإعادة افتتاح الطريق الدولي السريع غربي المحافظة.
وقالت وردي في تصريح صحفي إن “جهات سياسية متنفذه تعمل على عرقلة الاجراءات المتخذة لإعادة افتتاح الطريق الدولي السريع الذي يربط العراق من الجهة الغربية بثلاث دول هي الاردن وسوريا والسعودية والذي اغلق اثر سيطرة عصابات داعش الاجرامية على المناطق الغربية”.
واضافت أن “هذه الاحزاب لديها شركات كل منها يسعى لاستحواذ على الفرص الاستثمارية في خطوة لاستفادة من هذا الطريق الذي يعد من الطرق الاستراتيجية ليس للأنبار فحسب انما للبلد بصورة عامة”.
واشارت وردي إلى أن “جهودا كبيرة تبذل ومن كافة الجهات لتسريع عملية اعادة افتتاح الطريق الدولي السريع من خلال اعمار جميع الجسور وشبكات الطرق وكافة المستلزمات الاخرى”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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