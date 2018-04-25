النفط تدشّن حقل السيبة الخازن لتريليون ونصف قدم مكعب من الغاز الهايدروكربوني

بطاقة إنتاجية 25 ـ 100 مليون قدم مكعب قياسي يومياً

بغداد – الصباح الجديد:

دشن وزير النفط جبار علي اللعيبي أول حقل لإنتاج الغاز بافتتاحه أمس الأربعاء، محطة الإنتاج المركزية لحقل السيبة الغازي في محافظة البصرة والمباشرة بالإنتاج التجاري الأول من المحطة بطاقة 25 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم .

وقال وزير النفط في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان الوزارة حققت انجازا نوعيا في قطاع الغاز وضمن الاهداف المخطط لها في الاستثمار الامثل للثروة الوطنية الغازية ، مفيدا بان الانتاج المتحقق يعد اوليا قبل الوصول الى انتاج الذروة نهاية العام الجاري والذي يقدر بـ(100) مليون قدم مكعب قياسي باليوم.

واضاف السيد الوزير ان المشروع يضيف كميات جديدة من الغاز الى الانتاج الوطني ستسهم في رفد محطات الطاقة الكهربائية بكميات جيدة من الغاز الجاف، فضلا عن انتاج الغاز السائل بكمية (1200) برميل يوميا بالاضافة الى (19000) برميل في اليوم من المكثفات، مشيرا الى ان هذا المشروع يعد انطلاقة حقيقية لاستثمار الغاز في بقية الحقول الاخرى والتي وضعنا لها خطط طموحة لاستثمار الغاز فيها بالتعاون مع الشركات العالمية ، وبما يحقق الاهداف التي تجعل العراق من بين الدول المنتجة والمصدرة للغاز .

واوضح السيد الوزير ان الحقل سيعتمد على التشغيل الذاتي لمحطات الطاقة وليس على الكهرباء الوطنية .

وثمن ا اللعيبي جهود العاملين في القطاع النفطي والتعاون مع شركة كويت أنرجي وشركة (تباو) التركية والجهات الساندة الإخرى، والذين تمكنوا من تحقيق حلم دام لسنوات طويلة وتحويله الى واقع ملموس وهو بدء الانتاج من حقل السيبة الذي يعد من الحقول الغازية الحدودية المهمة .

واضاف الوزير ان الوزارة اعتمدت في تطوير الحقول النفطية والغازية مبدأ ان تتولى الشركات المقاولة تدريب وتأهيل العاملين وتوفير البيئة والظروف المناسبة ، فضلا ًعن توفير فرص العمل لابناء البصرة ، كذلك قيام الشركة بتنفيذ اكثر من 28 مشروعاً من مشاريع الخدمات الاجتماعية .

واوضح الوزير لقد حققت وزارة النفط وخلال الفترة القليلة الماضية خطوات مهمة وانجازات تهدف الى التعجيل في تطوير الحقول النفطية والغازية والاهتمام بالنهوض في قطاع التصفية والبنى التحتية وغيرها ، وفي قطاع أستثمار الغاز المصاحب فقد قطعنا شوطا مهما في هذا الاطار حيث وصل أستثمار الغاز الى مانسبته 60 بالمئة من هذه الثروة ونعمل على أستثمار الكميات المتبقية وايقاف حرقه نهائياً خلال السنوات القليلة المقبلة من خلال التعاقد مع شركات عالمية رصينة ،ومنها عقد لاستثمار الغاز في حقل نهران عمر وعقد أستثمار الغاز في حقلي الناصرية والغراف وكذلك سيكون الحال لاستثمار الغاز في حقول ميسان وبالتالي ستحول العراق الى بلد مصدر لهذه الثروة التي كانت تهدر على مدى العقود الماضية.

وفي السياق، قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد ان حقل السيبة اكتشف عام 1967 حيث حفرالبئر الاول (سيبه 1) و تم أكتشاف خزين تجاري من الغاز المكثف أعقبه حفرالبئر (سيبه 2)عام 1972 وتوقفت عمليات التطوير والاستكشاف 1993 حيث تم حفر البئر (سيبه 3 ) و تم أعتباره خارج التركيب، وتوقف العمل في هذا الحقل الى عام 2011 حين احيل عقد تطويره الى شركة كويت أنرجي التي فازت به ضمن جولة التراخيص الثالثة ، وتشتمل عملية التاهيل والتطوير للحقل مراحل عديدة منها أزالة الالغام والمقذوفات والملخفات الحربية وتطهيره وتنظيفه بالجهد الوطني ، ثم أعقب ذلك المباشرة بعمليات المسح الزلزالي ثلاثي الابعاد من قبل شركة الاستكشافات النفطية وهو جهد وطني أيضاً، وقدرت كميات خزين حقل سيبه ب (1.5 ) ترليون قدم مكعب .

واشار جهاد ان حقل سيبه أول حقل غازي يبدأ الانتاج منه ، موضحا أنه أول حقل يحتوي على الغاز الطبيعي في جوف الارض كتركيب هايدروكاربوني غازي ، وليس هو أستثمارغاز مصاحب من حقل نفطي ، حيث يُعد حقل السيبة أحد أهم ثلاث حقول غازية في العراق ،الى جانب حقل عكاس في محافظة الإنبار وحقل المنصورية في محافظة ديالى .