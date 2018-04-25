غدا .. قطع مياه الشرب عن بعقوبة لمدة يومين

الصباح الجديد – متابعة:

أعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة ديالى أمس الأربعاء، عن قطع المياه عن مدينة ب‍عقوبة يومين ابتداءً من يوم غد الجمعة لتطهير وكري نهر خريسان.

وقال مدير موارد ديالى مهند المعموري في تصريحات صحفية ان دائرته “ستقطع مياه نهر خريسان عن وسط وجنوب بعقوبة ابتداء من يوم غد الجمعة ولمدة يومين لكري وتطهير النهر من الرواسب والاعشاب استعدادا لموسم الصيف “.

واضاف المعموري، ان “قطع المياه عن نهر خريسان ستبدأ من منطقة قنطرة خليل باشا باتجاه وسط بعقوبة ووصولا الى بهرز، (7كم جنوب بعقوبة)، لذا سيتم ايقاف محطات الاسالة في التحرير وبهرز بشكل مؤقت لحين عودة تدفق المياه بعد الانتهاء من حملة الكري والتطهير”.

ويعد نهر خريسان اهم الانهر في بعقوبة وهو المغذي الاساسي لمحطات الاسالة التي تؤمن مياه الشرب لعشرات الاف من المدنيين.