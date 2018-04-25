نسعى الى تطوير مشروع مرفق المحافظة لمعالجة الغاز الطبيعي

المدير العام لشركة غاز البصرة لـ»الصباح الجديد» :

البصرة – سعدي السند:

وافقت شركة غاز البصرة على تطوير مشروع مرفق البصرة لمعالجة الغاز الطبيعي والذي سيتم أنشاؤه في محافظة البصرة ، وهي خطوة بناءة لخطة نمو شركة غاز البصرة وتعد جهدا إيجابيا لتوسيع البنية التحتية لجمع ومعالجة كميات أكبر من الغاز وزيادة أمدادات الطاقة للعراق في المستقبل.

المدير العام لشركة غاز البصرة فرتس كلاب قال بهذا الصدد ان شركة غاز البصرة مستمرة بتطوير خططها الاستراتيجية وتقوم الآن بجمع اكثر من 3 اضعاف من الغاز المصاحب منذ بدء تأسيسها في عام 2013 لتحقيق خطة النمو الاستراتيجية المستقبلية، وستقوم الشركة المكلفة ببناء المشروع، التي نجحت في المناقصة التي طرحت، بقيام الأنشطة المبكرة المطلوبة لبناء مرفق البصرة لمعالجة الغاز الطبيعي والذي يشمل تجهيز وحدات الغاز كما هو مطلوب لبناء وحدتين لأنتاج مجموع 400 مقمق من الغاز (كل وحدة ستعالج 200 مقمق)

وأضاف المدير العام نحن نقوم بمواصلة جهودنا الرامية إلى إعادة تأهيل أصول ومرافق شركة غاز البصرة، لجمع ومعالجة مليار متر مكعب قياسي من الغاز المحترق وقد تمت الآن الموافقة على التطوير والاستثمار من أجل بناء مرفق البصرة الجديد للغاز الطبيعي، استكمالا لخطة النمو لدينا وهذه خطوة حاسمة لخفض كميات الغاز المحترقة في العراق وزيادة الغاز الجاف لأمداد الكهرباء وقدرات التصدير من الغاز السائل (غاز الطبخ).

وأوضح مدير عام الشركة ان المرفق الجديد سيقوم بمعالجة الغاز من وحدتين ، قابلة للتوسيع إلى خمس وحدات، مما سيضيف 400 مقمق من الغاز ، وهي كمية تضاف إلى معدل الانتاج لشركة غاز البصرة و هذا يعني سيكون لدينا المقدرة على معالجة كميات اكبر من الغاز المصاحب واستمرارية توفير إمدادات الغاز والطاقة للمستهلكين العراقيين والاستفادة من الموارد الطبيعية في العراق إلى أقصى حد في المستقبل ومن المتوقع أن المنشأة الجديدة ستكون جاهزة للتشغيل والعمل بحلول عام 2020 وهذا ناتج عن الدعم المشترك من المسهمين الذين قد ساعدوا في إحراز تقدم في هذا المشروع.

وواصل فرتس حديثه بالقول ان تركيزنا سيكون دائماً على سلامة منتسبينا، أصول الشركة، والبيئة ونحن ملتزمون مع شركائنا ورحلتنا لتطوير قطاع الطاقة في البلاد لتوفير المزيد من الطاقة للشعب العراقي.

معلومات حول شركة غاز البصرة

شركة غاز البصرة مشروع مشترك لمدة 25 عاماً بين شركة غاز الجنوب التي تمتلك 51%، وشل 44 %، وشركة ميتسوبيشي 5% ، في عام 2017 BGC قد أضاف شركة غاز البصرة كمية 200 مقمق – مع احدث سجل إنتاج الذي وصل الى 938 مقمقا في شباط الماضي . هذا معدل من الغاز ما يكفي لإنتاج ما يقرب من 3.3 ميغاواط من الطاقة الكهربائية للمنازل والصناعات في العراق في حين إزالة نحو 20 مليون طن سنوياً من ثاني اكسيد الكربون أي ما يعادل إجمالي انبعاثات غازات 4.3 مليون سيارة .

شركة غاز البصرة هي أيضا المصدر الوحيد لتوفير مادة الهيدروكربونات لتوليد الطاقة الكهربائية. مع تطوير قدراتها التصديرية قامت الشركة بتحويل العراق من مستورد الى دولة مصدرة للغاز السائل (غاز الطبخ) والمكثفات، حيث تم تصدير 80 شحنة في عام 2017).