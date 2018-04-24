مدير عام توزيع المنتجات النفطية يفتتح مستودع وادي حجر ومحطتين حكوميتين

في جولةٍ تفقدية الى محافظة نينوى ..

بغداد – الصباح الجديد:

زار وفدٌ رفيع المستوى ضمّ أعضاء لجنة المصالحة الوطنية مستشاري مجلس الوزراء ومدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية يرافقهم مدراء الهيئات التابعة للشركة ضمن جولة ميدانية تفقدية الى محافظة نينوى وإفتتحوا خلالها مستودع وادي حجر الحكومي الذي شهد إعادة تأهيل وإعمار واسعة ضمن العديد من المنافذ التوزيعية التي شهدت حملات كبيرة لإعادة تأهيلها أبان تعرض المحافظة للتخريب من قبل عصابات داعش الإرهابية .

كما افتتح وخلال الجولة التفقدية مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية المهندس كاظم مسير ياسين والوفد المرافق له محطتي تعبئة مراكش والفيصلية الحكوميتين وذلك ضمن الخطة التي أعدتها وزارة النفط لزيادة المنافذ التوزيعية في محافظــة نينـوى.

وأشاد المهندس ياسين بالجهود المبذولة من قبل الملاكات الهندسية والفنية لفرع نينوى للمنتجات النفطية من خلال عملهم المتواصل بتطوير وإعمار المنافذ التوزيعية والتي تعود بالفائدة على أبناء المحافظة ، كما أبدى إعجابه بالتطورات والإنجازات في البنى التحتية التــي شهدتهـا المدينــة خـلال الفتـرة الأخيـرة .

كما توجه الوفد لزيارة مبنى فرع نينوى للمنتجات النفطية للإطلاع على سيرالعمل وتم تكريم الوفد بدروع الإبداع والتميز من قبل إدارة الفرع لجهودهم ودعمهم بإعادة تأهيل وبناء العديد من محطات التعبئة الحكومية والأهلية ومستودع وادي حجر الحكومي وأوعز مدير عام الشركة بإرسال فرق ومعدات وآليات لغرض رفع الأنقاض من المناطق المدمرة بسبب العمليات الإرهابية .

وزار الوفد ايضا محطة تعبئة برطلة الحكومية للإطلاع على سير العمل فيها وأثنوا على الجهود المبذولة فيها من توفيرها للمشتقات النفطية للمواطنين الكرام . وشملت الجولة أيضاً زيارة مبنى محافظة نينوى وعقد إجتماع مع مدراء ومسؤولي الدوائر الخدمية لغرض تذليل العقبات والحد منها والعمل على إعادة تأهيل الأبنية وتحسين الواقع الخدمي فيها .

يُذكر إن مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية قام بسلسلة زيارات ميدانية تفقدية متواصلة الى العديد من المحافظات منذ تسنمه منصبه في شهر آب من العام الماضي وذلك لغرض الإطلاع على سير العمل ومتابعة عمل فروع الشركة هناك.