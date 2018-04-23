“الاتصالات” تحبط تهريب سعات أنترنت وتزيل تجاوزات على الشبكة بكركوك

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت وزارة الاتصالات، أمس الاثنين، إحباط عملية تهريب سعات أنترنت ورفع عدد من التجاوزات على شبكة الكابل الضوئي الوطنية في محافظة كركوك.

وقال إعلام الوزارة في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “مكتب تحقيق كركوك في هيئة النزاهة وباسناد فني من مديرية اتصالات المحافظة تمكن وبالتنسيق مع ممثل مكتب المفتش العام في المديرية من ضبط وإحباط عملية تهريب لسعات الأنترنت بمقدار(7GB) وتمت مصادرة جميع الأجهزة والمعدات التي كانت تستخدم في برجين لتهريب السعات داخل الحدود الإدارية لكركوك”.

وأضاف البيان، أن “لجنة التجاوزات وبإشراف ومتابعة المهندس نجدت خورشيد مدير مديرية وبالتنسيق مع ممثل مكتب المفتش العام قامت برفع عدد من التجاوزات على شبكة الكابل الضوئي الوطنية في عدد من أحياء المحافظة وما زال العمل متواصلاً لإزالة كافة التجاوزات على البنى التحتية للشركة العامة للإتصالات وإحالة الجهات والشركات المتجاوزة الى القضاء، وذلك للحفاظ على المال العام وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمؤسسات الحكومية”.

ووكانت هيئة النزاهة قد أعلنت، في 20 كانون الثاني 2018، ضبط أكبر عملية سرقة لسعات الإنترنت بقيمة بلغت 47 مليون دولار، في محافظة كركوك شمالي البلاد.