أطياف متعددة للجمال ترسمها أنامل طلبة الخط والزخرفة والتشكيل

في المعرض السنوي لمعهد الفنون الجميلة

بغداد – عباس كردي :

تمايلت الخطوط وتداخلت الحروف، وتنوعت الزخارف وتراقصت الالوان ، في لوحات فنية مبهرة واشغال يدوية متميزة، ضجت بها قاعة وليد نصر الله بمعهد الفنون الجميلة في افتتاح المعرض السنوي لنتاجات طلبة قسمي الخط والزخرفة والفنون التشكيلية اليوم الثلاثاء.. نحو 150 لوحة فنية جسدت مواهب طلبة المراحل الخمس في هذه الأقسام، عكست آفاقاً ساحرةً طافت بين انواع الخطوط العربية و تشكيلات الزخارف الإسلامية الزاهرة بالألوان الباعثة على الحياة ، كل ذلك تجسد في انطباعات الحضور شبه الرسمي الذي شهده حفل افتتاح المعرض ، من قبل عدد من اعضاء مجلس محافظة بغداد ومسؤولي مديرية النشاط التربوي بوزارة التربية.

المعرض جاء ضمن المنهاج السنوي للمعهد ، وقد مثل جانباً من نتاجات طلبة القسم بجميع المراحل للعام الدراسي الحالي ٢٠١٧-٢٠١٨، – بحسب ما ذكره الاستاذ حيدر ربيع رئيس قسم الخط والزخرفة العربية – مشيداً بالإدارة العليا لمعهد الفنون التي ترعى هذا الحدث الفني السنوي ، والذي يشكل مرتكزاً وطموحاً لطلبة القسم والأقسام الأخرى المشاركة، من خلال الأعمال الفنية المقدمة ، والتي نتمنى ان تكون حافزاً ومنطلقاً للمزيد من الخطوات الواثقة لهؤلاء الطلبة على طريق الإبداع الفني والتميز الذي اتسمت به على مر العصور الحضارة العراقية ، وترسخت فيه قيم الجمال في الفنون الإسلامية عن طريق الخط والزخرفة ، والتي تشهد .