العراق يوقّع مع الأوروبي اتفاقية لتمويل الإدارة المالية

بغداد – الصباح الجديد

وقّع العراق والاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء، على اتفاقية تمويل بأكثر من 15 مليون يورو، في حين بيّنت المفوضية الأوروبية أن المبالغ ستكون متممة لبرنامج البنك الدولي الذي بلغ 41.5 مليون يورو.

وقال وزير التخطيط سلمان الجميلي على هامش توقيع الاتفاقية في مؤتمر صحافي إن “العراق وقع مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية التمويل لحزمة 15.6 مليون يورو والخاصة لتقوية مؤسسات رقابة ومحاسبة إدارة المالية العامة في العراق”.

وأضاف الجميلي أن “الاتحاد الأوروبي سيقوم بالتعاون مع البنك الدولي بتنفيذ هذه المبادرة”، مبينا أن “هذه المبالغ ستكون متممة لبرنامج البنك الدولي الذي بلغ 41.5 مليون يورو والذي اطلق عام 2017 باسم تحديث الانظمة الادارية المالية بالعراق”.

وتابع الوزير أن “أسباب هذا الدعم هو أن الأنظمة الصحيحة لإدارة المالية العامة لتحقيق الاستعمال الأمثل والفعال للمساعدات التي يمنحها المانحون تعتمد على المنظومات العاملة لغرض تنفيذ تنمية الموازنة وتنفيذها والسيطرة عليها، إضافة إلى أن الكفاءة في إدارة الموارد العامة وتقديم الخدمات مهمة لانجاز السياسة العامة للدولة” .

وكان العراق وقع اتفاقيتي منحة بمقدار 60.4 مليون يورو مع الاتحاد الأوروبي في كانون الأول 2017 لإعادة إعمار المناطق المحررة.

على صعيد متصل أعلن رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم امس الاربعاء، أن البنك اسهم بـ4.7 مليار دولار لإعادة بناء العراق، مؤكدا سعيه لزيادة المبلغ، متعهدا بالاستمرار بالمساعدة في بناء الدولة العراقية لأهميتها في الشرق الأوسط.

وقال رئيس البنك الدولي نحتاج لثورة في نوعية وجودة الاستثمار بالبشر في الصحة والتعليم، وهو ما يجعل أي بلد تنافسيا في أي اقتصاد كان ، مضيفا أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة البنك الدولي يعكسون تقدير الأسرة الدولية لمبادرة الكويت والتزامها لمساعدة العراق، مشيرًا إلى أن إعادة البناء والانتعاش لا يمكن تحقيقه فقط في الموارد الداخلية بل يمكن الاعتماد على القطاع الخاص..