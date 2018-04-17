عقار بقيمة 150 مليار دينار في كربلاء تعيده النزاهة إلى الدولة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت هيئة النزاهة، أمس الثلاثاء، إعادة ملكية عقار مساحته 20 دونماً في محافظة كربلاء إلى الدولة، مشيرةً إلى أن قيمة العقار تبلغ 150 مليار دينار.

وقالت الهيئة في بيان تلقت ” الصباح الجديد” نسخة منه، إن “معلومات وردت تفيد بتزوير معاملة انتقال ملكية العقار الذي تبلغ مساحته 20 دونماً، وقيمته التقديرية 150,000,000,000 مليار دينارٍ، حيث قام فريق عمل من مكتب تحقيق كربلاء بالانتقال إلى دوائر التسجيل العقاري في المحافظة لتدقيق السجلات والقيود الخاصة بالعقار”.

وأضافت، أن “التحقيقات الأولية قادت إلى أن ملكية العقار تعود لوزارة الصناعة، ومشيد عليها مصنع تعليب كربلاء العائد للوزارة، وفي عام 1989 تم بيعه بمكائنه ومعداته..

إلى إحدى الشركات الأهلية شرط بقاء الأرض باسم الوزارة، حيث نُقلت عائديتها عبر التحايل والتزوير في سجلات التسجيل العقاري من الوزارة إلى الشركة الأهلية المتعاقدة معها”.

وأشارت الهيئة، إلى أن “الإجراءات التحقيقية والمتابعات، التي قامت بها ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في كربلاء، أفضت إلى إعادة تسجيل العقار باسم وزارة الصناعة”، مبينةً أن “الوزارة ليس لديها أي علم بشأن نقل عائدية العقار لغاية قيام الهيئة بالبحث والتدقيق”.