ارتفاع مبيعات المركزي إلى 119.38 مليون دولار

بغداد ـ الصباح الجديد:

ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي، من العملة الأجنبية بمزاده، أمس الاثنين، إلى 119.38 مليون دولار بزيادة 1.94 مليون دولار.

وقال البنك المركزي، في بيان صحافي، إن «سعر الصرف بلغ 1190 ديناراً لكل دولار في المزاد المنعقد بمشاركة 31 مصرفاً، و3 شركات تحويل مالي».

واضاف ان «تلك المبيعات هي نتائج المزاد المقرر غداً (اليوم) الثلاثاء»، موضحاً أن «إجمالي البيع الكلي بلغ نحو 148.38 مليون دولار».

وبلغ حجم المبالغ المبيعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج 118.57 مليون دولار، في حين قُدرت كميات البيع النقدي بـ 810 ألف دولار.

وأشار الى أن «بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج يكون بسعر 1190 ديناراً لكل دولار، أما البيع النقدي فسيكون بالسعر نفسه».

وكانت مبيعات البنك المركزي قد بلغت الاحد 117.44 مليون دولار.

على صعيد آخر، اعلن البنك المركزي العراقي، أمس الاثنين، تحديد اوصاف الاوراق النقدية غير الصالحة للتداول والتي يتم تعويضها بعد ايداعها في البنك.

وقال البنك المركزي في بيان صحافي، إن «الاوراق النقدية تعد غير صالحة للتداول اذا انطبق عليها احد الاوصاف ويعوض حاملها بكامل قيمتها فور تقديمها الى المصارف الحكومية والاهلية وفروعها ويتم ايداعها في البنك المركزي ويقيد ما يقابلها في حساباتهم».

واضاف ان «من صفات الاوراق النقدية غير الصالحة للتداول هي اذا كانت الاوراق النقدية متهرئة او متضررة بالرغم من عدم تمزقها وعدم فقدان جزء منها، اضافة الى تضرر الورقة نتيجة تعرضها للماء».

واشارالى ان «الورقة النقدية ستكون غير صالحة في حالة كونها متكونة من جزءين مختلفي الارقام».

واوضح البنك ان «الشروط الاخرى هي ان تكون الورقة النقدية مثبتة بشريط لاصق شفاف او اكثر على طولها او عرضها، او اذا كانت الورقة النقدية قطعت في اكثر من زاوية او تم قرضها، او اذا احتوت على اختام او كتابات تؤثر على مظهرها الخارجي، او اذا فقدت الورقة النقدية 50% من مساحتها».

وبين ان «الشروط الاخرى ايضا التصاق مواد غريبة بالورقة النقدية تؤثر على معالمها كالاحبار والاصباغ والاصماغ او الدهون والزيوت، او اذا كانت الورقة النقدية مثقبة بثقب او اكثر وبصورة عشوائية».