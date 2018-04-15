للخبز طعم آخر.. قصص لذكرى لعيبي

عن مركز الحضارة العربية للدراسات والإعلام والنشر / القاهرة صدر كتاب «للخبز طعم آخر» قصص، وهو المؤلف (12) للأديبة العراقية ذكرى لعيبي.

يقع الكتاب في 160 صفحة – قطع متوسط، ويضم (39) قصة، بين القصيرة والقصيرة جداً.

زُين الغلاف لوحة للفنان التشكيلي المهجري / حسين الجمعان

جاء الإهداء:

إليكَ.. أنتَ

ثم دهشة المطر

ونُقش على صفحة الغلاف الأخير، جزء من كلمة قالها الدكتور الناقد محمد الجزائري – رحمه الله- في حق القصة عندما نُشرت سنة 2002م:

حكمة تجربة

حين (تبتعد التخيلات، وتقترب الحقيقة) تبصق (آلام الذل) و(تتجاهل) صراعات السنين! تلك (حكمة) القص، جاءت بها يمامة من وطن –الانتماء- إلى فضاء المعاناة، في السرد، هنا.. القص ماضٍ، كما هو السرد-دائماً- : (كان ياماكان في قديم الزمان..) ولكن بآلية سارد، أو ساردة، ينتقي الكلام نفسه من معجم حريته في التعبير أولاً، ومن خصال خصوصيته، وتجربته، ومعارفه المكتسبة!..لاكتابة، بدون جذور معرفية، ولا حكايا.. نعم: (تتعثر الهواجس بين الأقتراب من الحلم والخوف من الحقيقة) وهذه (حكمة تجربة) اكثر منها مقولة جاهزة تدخل نسيج نص سردي: (للخبز طعم آخر)! إذ(لا بد ان تواصل لعبة البؤس)- هكذا فعلت الساردة على لسان بطلة النص.

– تتنهد الهواء من فضلات البراكين/ تلوك فُتات التنهيدات/ و..تتعلق (بأذناب) الأغنياء، لأجل ماذا؟

!(تتساءل)- (لكي اصل الحدود)

– حدود من؟

– الحدود .. الأوغاد، لقد سرقوا أسناني!