الصالون الثقافي العربي يحتفي بالسفير الدكتور قيس العزاوي

بغداد- الصباح الجديد

أقام الدكتور مصطفى الفقي حفلا في النادي الدبلوماسي المصري احتفاء بعودة أمين عام الصالون الثقافي العربي السفير الدكتور قيس العزاوي لممارسة دوره الثقافي وجهوده المتواصلة في إحياء أمسيات ثقافية تبحث قضايا الأمة العربية وهموم المواطن العربي،

وحضر الاحتفال عدد من الوزراء والسفراء وأدباء وفنانون عرب ومصريون .

وبدأت الجلسة بكلمة ترحيبية للدكتور مصطفى الفقي قال فيها

-هذه الأمسية خاصة بتكريم ضيف الشرف سعادة السفير الدكتور قيس العزاوى أمين عام الصالون. ومن يعرف هذا الإنسان يعرف كم هو وطني وثوري وعروبي وتقدمي وإنساني وراق.

وناقش الحاضرون الذين كان من بينهم يحيى الجمل رئيس الصالون الثقافى العربى ونائب رئيس وزراء مصر الأسبق، الاوضاع الثقافية في العالم العربي.

والدكتور قيس جواد العزاوي، مؤلف وأكاديمي وباحث ودبلوماسي عراقي وسفير العراق لدى جامعة الدول العربية.

حصل على الدكتوراة مع مرتبة الشرف الأولى في التاريخ الحديث للدولة العثمانية من جامعة السوربون، عام 1993. دبلوم الدراسات المعمقة من مركز الدراسات الاستراتيجية، جامعة السوربون، 1986. ماجستير فلسفة اسلامية من معهد الدراسات الاسلامية في القاهرة عام 1971. ليسانس علم نفس واجتماع من جامعة عين شمس 1969

الصباح الجديد تنشر الندوة التي أقيمت في النادي الدبلوماسي المصري على حلقات اعتبار من هذا العدد على صفحة افاق