صلاح يقترب من تحطيم رقم عمره 105 أعوام

22 نجماً عربياً بين أفضل 500 في العالم

لندن ـ وكالات:

يسعى نجم ليفربول، محمد صلاح، لمواصلة سجلّه التهديفي المميّز، في الدوري الإنجليزي، هذا الموسم، حيث يتصدّر هدّافي المسابقة حاليا، بـ 28 هدفا.

وتشير إحصائيات نشرتها صحيفة «ميرور»، أول أمس، إلى أنّ صلاح سجّل أهدافا، تعادل أو تتخطّى أهداف 5 فرق في الدوري، هذا الموسم، وهي: برايتون (28)، وبيرنلي (27)، وسوانزي سيتي (25)، وهيدرسفيلد تاون (25)، ووست بروميتش ألبيون (24).

كما يقترب النجم المصري، من تخطّي عدد أهداف ساوثهامبتون (29)، وستوك سيتي (29)، وكريستال بالاس (30)، ونيوكاسل يونايتد (30).

وفي حال واصل صلاح تفوّقه على هذه الأندية، فإنّه سيحقق رقما قياسيا في تاريخ الدوري الإنجليزي، منذ بدء تدوين إحصائياته، في عام 1888.

وخلال 130 عاما، تمكّن لاعبان فقط، من معادلة أو تخطي حاجز أهداف فريقين في الدوري، أولهما لاعب شيفيلد وينزداي، ديفيد ماكلين، الذي تخطى نوتس كاونتي (28)، وآرسنال (26)، في موسم 1912-1913.

والثاني هو نجم توتنهام، هاري كين، الذي توّج هدّافا للدوري الموسم الماضي، برصيد 29 هدفا، معادلا سجل سندرلاند، ومتخطيا ميدلسبره (27 هدفا)، علما بأن الفرق الأربعة سابقة الذكر، هبطت بنهاية الموسم إلى الدرجة الأولى.

إلى ذلك، قال المهاجم المخضرم، بيتر كراوتش، نجم ستوك سيتي، إن المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول، هو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

وأضاف كراوتش، في تصريحات نقلتها صحيفة الديلي ميل «بالنسبة لي، صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، هذا الأسبوع سيتم اختيار اللاعب الأفضل، وبالنسبة لي، سأصوت لصالح صلاح».

وتابع «لقد مر وقت طويل، منذ أن كان السباق على الجائزة متقاربًا إلى هذا الحد الكبير، يمكن لكيفين دي بروين الفوز أيضًا، لعبت أمامه مرتين، كان واحدًا من أفضل اللاعبين، الذين رأيتهم أمامي مباشرة».

وأوضح كراوتش «كان رائعًا في النصف الأول من الموسم، ولو تم إحصاء الأصوات في أعياد الميلاد، لفاز دي بروين بشكل ساحق، ولكن هناك تحول وتغير، جعلني أرى أن صلاح سيحصل عليها».

وواصل «ما فعله صلاح في آخر 3 أشهر، سيكون في ذهن الجميع، أعتقد أن لديه تأثير كبير على ليفربول، خاصة مع حصيلته التهديفية العالية، وكان تأثيره أكبر من دي بروين، الذي يحيط به نجوم كبار في مانشستر سيتي».

وأكد «الليلة التي واجهنا فيها ليفربول، على ملعبنا، هي الليلة التي ترك فيها انطباع حقيقي بالنسبة لي، جاء من مقاعد البدلاء وسجل هدفين، لا أستطيع التغلب على صلاح، لديه 15 هدفا في آخر 13 مباراة، وأطول مدة لعبها دون تسجيل، كانت 3 مباريات، أنا متأكد أن جميع اللاعبين سيأخذون بهذه الرؤية عند التصويت».. واختار كراوتش، التشكيلة المثالية للبريمييرليج بالنسبة له، وجاءت كالتالي: لحراسة المرمى: دي خيا (مانشستر يونايتد).

وفي الدفاع: والكر (مانشستر سيتي) – ماجواير (ليستر سيتي) – أوتاميندي (مانشستر سيتي) – أشلي يونج (مانشستر يونايتد)., اما الوسط: هازارد (تشيلسي) – ديفيد سيلفا (مانشستر سيتي) – دي بروين (مانشستر سيتي) – محمد صلاح (ليفربول).. وتألفت قائمة الهجوم: هاري كين (توتنهام) – أجويرو (مانشستر سيتي).

من جانب اخر، تضمنت قائمة أفضل 500 لاعب في العالم، لاعبًا تونسيًا وحيدًا، هو نجم «نسور قرطاج»، والدحيل القطري، يوسف المساكني.

وتفوقت المغرب عربيًا، في القائمة التي أعلنتها مجلة «وورلد سوكر» العالمية، وذلك بـ11 لاعبًا، وهم: «يونس بلهندة ـ مهدي بن عطية ـ سفيان بوفال ـ مبارك بوصوفة ـ كريم الأحمدي ـ أيوب الكعبي ـ أشرف حكيمي ـ أمين حارث ـ زكرياء لبيض ـ نصير مزراوي ـ حكيم زياش».

وجاءت مصر في المركز الثاني بأربعة لاعبين، وهم: «محمد صلاح، وعصام الحضري، وأحمد فتحي، وشيكابالا».

وشملت القائمة لاعبين من الجزائر، وهما: «ياسين إبراهيمي، ورياض محرز»، ومن السعودية، فهد المولد، إلى جانب السوريين، عمر السومة، وعمر خربين، والقطري أكرم عفيف.