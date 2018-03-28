العبادي: نريد للعراق النأي عن الصراع بين أميركا وإيران

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس الاربعاء، أن العراق يريد أن يبقى بعيدا عن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، فيما اعرب عن أمله في ألا تنسحب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران.

وقال العبادي خلال مؤتمر للطاقة في بغداد، حضره الامين العام لمنظمة اوبك محمد باركيندو وشخصيات عربية وعالمية إن “العراق يريد أن ينأى بنفسه عن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران”، مبينا أن العراق يريد تحقيق “توازن” في علاقاته مع واشنطن ومع طهران”.

واعتبر العبادي، أن “هذه السياسة تصب في صالح بغداد”، مؤكدا أن بغداد “تنأى بنفسها” عن التوتر بين إيران والولايات المتحدة، معبراً أيضا عن أمله في ألا تنسحب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران.

وفي سياق آخر أكد العبادي في كلمته خلال المؤتمر، أن “العراق يمتلك خزينا جيدا من النفط والغاز”.

مشيرا الى عزم الحكومة الافادة منه، فيما شدد على ضرورة وقف الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للطاقة، وقال:

“التنمية النفطية يجب ان تستخدم من اجل النهوض بالبلد، ونعمل الان على تحويل الطاقة لمصلحة المواطنين”، مشيرا الى انه “لا يجوز الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للاقتصاد في العراق، لان اسعار النفط غير ثابتة”.

واضاف العبادي، “يجب ان نؤسس الى ان يكون الاقتصاد قويا ولا يعتمد على النفط”، مشيرا الى ان “العراق لديه خزين كبير من النفط والغاز، وعازمون على الافادة منه”.

وتابع رئيس الوزراء، أن “خفض الانفاق التشغيلي في فترة الحرب انجاز كبير حققته الحكومة”، لافتا الى ان “العراق منفتح على المجتمع الدولي والاستثمار الخارجي، ونرحب باي فرصة استثمارية”.

وعقد في بغداد امس الاربعاء، “منتدى العراق للطاقة 2018” بحضور الامين العام لمنظمة اوبك محمد باركيندو وشخصيات عربية وعالمية.