شكر على تقدير

يشكر رئيس تحرير جريدة “الصباح الجديد” إسماعيل زاير رئيس الوزراء والقائد العام للقوّات المسلحة على تقديره للجهود التي بذلتها الجريدة في تغطية عمليات تحرير العراق من قبضة “داعش” الإرهابي

وكان رئيس التحرير تسلّم أمس الأحد شهادة تقديرية قدمتها قيادة العمليات المشتركة تقديرا لجهوده الوطنية المتميزة لدعم العمليات المشتركة لتحرير أرض العراق من عصابات “داعش” الإرهابية.

وأعربت قيادة العمليات المشتركة عن أملها بتقديم المزيد من العطاء ومواصلة خدمة العراق العظيم وشعبه المعطاء.

بدورها تشكر اسرة تحرير “الصباح الجديد” الزملاء المراسلين (اسامة نجاح وخدر خلات ووعد الشمري) الذين واصلوا تقديم عطاءهم برفد الجريدة بالتقارير الصحفية اليومية الخاصة بالعمليات التي دارت اثناء المعارك ضد الإرهاب المتمثل بداعش ووضعها بين ايدي المواطنين الذين كانوا يتابعون احداث انهيار التنظيم الارهابي اولا بأول على ايدي جنودنا الابطال.