نسرين طافش تُشارك في “الزيبق”

الصباح الجديد – وكالات:

كشفت الفنانة نسرين طافش، ان لديها العديد من المشاريع الفنية، في مصر خلال المدة المقبلة على أن تستقر على أي منها للشروع في تنفيذه، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى عرض الجزء الثاني من مسلسل “الزيبق”، والذي شاركت في بطولته ليكون بمنزلة نقلة جديدة في شوطها الفني، ولكنه توقف للأسف لأسباب إنتاجية على حد علمها .

وأعلنت نسرين توقعاتها بان يحقق الجزء الثاني من المسلسل نجاحًا كبيرًا، في حال عرضه في موسم رمضان المقبل، لأنها وجدت ان السيناريو أقوى بكثير من الجزء الأول، لاحتوائه على جرعة كبيرة من التشويق والإثارة، عن الجزء الأول كما أن كل أحداثه غير متوقعة، متمنية أن يتم البدء في تصويره خلال المدة المقبلة، لأنه بالفعل عمل مميز يستحق كل الاحترام والتقدير .

الجدير بالذكر أن الجزء الأول من مسلسل “الزيبق” شارك في بطولته كريم عبد العزيز، وشريف منير، وريهام عبد الغفور، وطلعت زكريا، وكارمن لبس، وفادى إبراهيم، ومحمد شاهين، وادوارد، وسهر الصايغ، وهادى الجيار، ونهلة سلامة، وتميم عبده، ورامي وحيد، وسيناريو وحوار وليد يوسف، وإنتاج لؤي عبد الله، وإخراج وائل عبد الله.