ناسا تطور جهازاً جديداً “للتحديق في الشمس”

الصباح الجديد – وكالات:

طورت وكالة الفضاء الأميركية، ناسا، أداة جديدة لدراسة الشمس، وقد أصبح مرصد استشعار الإشعاع الشمسي الطيفي (TSIS-1)، يعمل بنحو كامل هذا الشهر، بعد تركيبه على محطة الفضاء الدولية.

وتم إطلاق “TSIS-1” مع صاروخ سبيس إكس “فالكون 9″، في ديسمبر الماضي، من محطة كيب كانافيرال الجوية في فلوريدا.

وعقب أسبوعين من ذلك التاريخ، استخرج المرصد وتم دمجه مع المحطة الفضائية الدولية، حيث سيبقى هناك بنحو دائم.

وتمت تجربة “TSIS-1” من قبل مختبر جامعة كولورادو للفيزياء الجوية والفيزياء (LASP) لأكثر من شهرين.

وقال بيان وكالة ناسا إن هذا الجهاز أصبح يعمل بكامل طاقته مع جميع الأدوات التي تعمل على جمع البيانات العلمية، ابتداءً من شهر اذار/مارس الجاري. ويدرس TSIS-1، وفقا للبيان، الكمية الإجمالية من الطاقة الضوئية المنبعثة من الشمس باستعمال جهاز “Total Irradiance Monitor”، وهو أحد جهازي الاستشعار في المرصد. وقد بدأ الجهاز بالعمل بنحو كامل منذ تثبيته على متن المحطة الفضائية الدولية، في بداية الشهر الجاري.