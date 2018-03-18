الفرعون يسجل «سوبر هاتريك» في البريمييرليج ويبتعد بصدارة الهدافين

محمد صلاح يقسو على واتفورد

لندن ـ وكالات:

واصل الدولي المصري، محمد صلاح، تألقه في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، بعد أن سجل رباعية ضد واتفورد وصل بها إلى الهدف 28 في صدارة ترتيب هدافي البريميرليج.

وأصبح محمد صلاح أفضل هداف في الدوريات الخمس الكبرى، بفارق 4 أهداف عن أقرب ملاحقيه.. وقالت صحيفة «ماركا» الإسبانية إن اللاعب المصري يتصدر سباق الحذاء الذهبي، حيث يملك 56 نقطة من 28 هدفا، ويأتي خلفه كل من ليونيل ميسي وإدينسون كافاني وتشيرو إيموبيلي وهاري كين بنفس الرصيد (48 نقطة، و24 هدفا).

ويأتي في المركز السادس جوناس مهاجم بنفيكا البرتغالي الذي يملك 31 هدفًا ورصيد نقاطه 46.5، ثم روبرت ليفاندوفسكي (46 نقطة و23 هدفا)، ثم لويس سواريز وأجويرو (21 هدفا و42 نقطة)، وأخيرًا نيمار (20 هدفا و40 نقطة).

فكّ النجم المصري محمد صلاح الشراكة مع منافسيه على زعامة ترتيب هدافي الدوريات الأوروبية، ليخطف أنظار العالم أجمع قبل أشهر قليلة من ختام الموسم.

وسوبر هاتريك المصري محمد صلاح خلال مباراة ليفربول وواتفورد 5-0 أول أمس في المرحلة الواحدة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز جعله يتصدر لائحة هدافي الدوريات الأوروبية.. وأنهى صلاح (25 عاماً) شراكة هاري كين له على صدارة هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز أيضاً كما تزعم هدافي أوروبا ككل بعد السوبر هاتريك الرائع السبت.

ومن شأن محمد صلاح الإسهام في إعادة الهيبة للدوري الممتاز بعد أن كان الأوروغوياني لويس سواريز آخر لاعب من الدوري الممتاز ينال لقب الجائزة، (اشترك في 2013-2014 مع البرتغالي رونالدو عندما كان يلعب وقتها في ليفربول).

وتعود آخر مرة حصد بها هداف الدوري الممتاز لقب الحذاء الذهبي وحيداً إلى 2007-2008 عندما نالها البرتغالي كريستيانو رونالدو بتسجيله 31 هدفاً مع مانشستر يونايتد .

ويملك صلاح 28 هدفاً وما مجموعه 56 نقطة إذ يتم ضرب الهدف في الدوري الممتاز بنقطتين، وقد تجاوز كلّ من الأرجنتيني ميسي هداف الدوري الإسباني وإيموبيلي هداف الدوري الإيطالي والأوروغوياني إيدينسون كافاني (24 هدفاً لكل واحد منهم).

ويبتعد صلاح الذي سجل أول سوبر هاتريك في مسيرته مع ليفربول في الدوري الممتاز بفضل تصنيف الدوري الإنكليزي في المستوى الأول (يضرب الهدف به بنقطتين)، يبتعد حتى عن البرازيلي جوناس الذي يملك 31 هدفاً مع بنفيكا وذلك بسبب احتساف الهدف بنقطة ونصف فقط في الدوري البرتغالي.

وقد يؤدي تألق صلاح لصعود ليفربول إلى مراحل متقدمة في دوري أبطال أوروبا وربما خطف اللقب وكسر الهيمنة الإسبانية عليه.

وقال النجم المصري السابق محمد أبو تريكة: «صلاح كان متأثراً جداً بعد الخسارة من مانشستر يونايتد، هو اللاعب القادر على تحفيز نفسه، أنا سعيد جداً لأجله».

وتابع أبو تريكة: «صلاح حوّل الدوري الإنكليزي إلى دوري مدارس مع احترامي لهذه المسابقة، لقد سجّل الأول والثاني وبحث عن الثالث والرابع».

وتساءل أبو تريكة عن إمكانية فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الممتاز نهاية الموسم ملمحاً إلى إمكانية عدم منح اللاعبين أصواتهم لصلاح على حساب كين أو غيره.

من جهته قال الدكتور طارق الجلاهمة محلل قنواتنا: «أتمنى أن ينال محمد صلاح حقه الكامل إعلامياً، هو بحاجة لدعم إعلامي من الجميع كي يكون في ذات صف ميسي ورونالدو، نحن لسنا بصدد المقارنة ولكن يجب أن ينال كل شخص حقه».

ومن أبرز الأرقام التي حققها محمد صلاح أول أمس: صلاح سجّل 36 هدفاً مع ليفربول في جميع المنافسات.. وبات أول لاعب مصري يسجل هاتريك أو أكثر في الدوري الممتاز.

أهداف صلاح الأربعة أتت من أربع تسديدات على المرمى وهي المرة الأولى التي تحدث منذ أن فعلها الروسي أرشافين في أبريل 2009.

صلاح اقترب من رقم دروغبا كأكثر لاعبي إفريقي تسجيلاً، إذ يملك لاعب تشيلسي وكوت ديفوار السابق رقماً قابلاً للتحطيم وهو 29 هدفاً في موسم 2009 – 2010.